Sokakta kurban kesene 287 tl ceza

Bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü... Kurban ibadetini yerine getirecek olan Ankaralılar, ilçe belediyelerinin belirlediği satış noktalarından bütçelerine göre hayvanlarını aldı. Kurban satış alanlarında büyükbaş ve küçükbaş hayvanların çoğu satılırken işini son güne bırakan vatandaşlar ile esnaf arasında pazarlıklar devam ediyor. Kurbanını alan vatandaşlar ise hayvanını keseceği yerin telaşını yaşıyor. Ankara'daki belediyelerde kurban kesim alanları ile ilgili tedbirleri günler öncesinden aldı. Merkez ilçelerde kurban satış alanları dışında belediyelerin belirlediği bazı pazar alanlarında da kurban kesimi yapılabilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kurbanlarını park, bahçe, bina önleri, sokak ve cadde gibi kamusal alanlarda kesenlere cezai yaptırım uygulanacak. Bu konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe zabıta ekipleri 24 saat boyunca mesai yapacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıkladığı noktalarda kurbanlarını kesen vatandaşlara 287 TL para cezası kesilecek. Yine kurban atıklarını toprağa veren tesislere ise 72 bin 197 TL ceza uygulanacak. Bu eylemin konutlarda işlenmesi halinde bin 794 TL para cezası verilecek. Çevreyi kirletenler ALO 181 hattına ihbar edilecek.



İŞTE KURBAN KESİM ALANLARI

Altındağ: İskitler Semt Pazarı, Karacaören Pazar Alanı, Kurban Satış Alanı, Ali Ersoy Mahallesi Semt Pazarı (Site Yıldız), Gülpınar Semt Pazarı

Keçiören: Ovacık Kurban Satış Alanı ve ilçedeki Pazar yerleri

Pursaklar: Saray Kapalı Pazarı, Pursaklar Pazartesi Kapalı Pazarı, Pursaklar Kapalı salı pazarı

Etimesgut: Eryaman 1. Etap Kapalı Pazar Yeri, TOKİ Konutları Kapalı Pazar Yeri, Eryaman Köyiçi Pazar Yeri, Topçu Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Elvan Pazar Yeri, Alsancak Kapalı Pazar Yeri,Atayurt Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Süvari Mahallesi Pazar Yeri

Gölbaşı: Yavrucak Mahallesi

Sincan: Çimşit ve Yenikent Kurban Satış Alanları ile semt pazarı alanları

Yenimahalle: Yakacık Kurban Satış Alanı ile ilçedeki pazar alanları

Mamak: Ortaköy Kurban Satış Alanı ve Mamak Eski Pazar Yeri

Çankaya: Mühye Yeşilkent Mahallesi