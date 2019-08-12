Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli anılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, doğumunun 810. Yılında Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma programı düzenliyor. 'Dili, rengi, dini ne olursa olsun, iyiler iyidir' diyerek, etnik ve mezhepsel her türlü ayrımı reddeden Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli'nin bu toplumun mayası olduğunun altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli ile başlar. O güzel insanın hikmetli sözlerinden biri de 'Bir olalım, diri olalım, iri olalım, gelin canlar bir olalım' sözüdür. Birlik oldukça aşamayacağımız engel yoktur" dedi. Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen programda Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yaman'ın konuşmacı olduğu bir "Hacı Ahmet Yesevi'den Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli'ye Anadolu Erenleri" konulu konferans düzenlenirken, Seyyid Hacı Ali Turab-i Araştırma ve Kültür Derneği Semah ekibi de sahne alacak. Programda, solist Armağan Coşkun Elçi de Bektaşi nefeslerini seslendirecek. Programı 16 Ağustos saat 19.30'da gerçekleşecek.