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TTF, İspanya’da gelişim kampı düzenleyecek

Giriş Tarihi: 29.8.2019
TÜRKIYE Tenis Federasyonu (TTF), İspanya Tenis Federasyonu (RFET) ile ortaklaşa iki hafta kamp yapacak. Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), Avrupa Birliği (AB) Erasmus Artı projesi kapsamında, 15-30 Kasım tarihlerinde sporcu ve antrenörler için İspanya'da bir gelişim kampı düzenleyecek. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tenis Birliği, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve İspanya Tenis Federasyonu'nun ortaklığında, Etlik Tenis Kulübü girişimiyle başlatılan kamp 2 hafta sürecek. Kampın, İspanya Tenis Federasyonu (RFET) ile birlikte organize edileceği, RFET'in görevlendireceği milli sporcu ve antrenörlerin de katılacağı bildirildi. Kampa katılma hakkı elde edecek sporcular, yaş grupları TEB Türkiye Şampiyonaları'nın sonuçlarına göre belirlenecek.
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TTF, İspanya’da gelişim kampı düzenleyecek
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