Pişkin dolandırıcıya ‘avlu’ operasyonu

A. Oturan belirlediği insanları iletişim yoluyla arayarak kendisini polis savcı olarak tanıtıyor bu şekilde iletişime geçtiği mağdurları telefonda güvenini kazanarak ikna ediyor kendilerinin suça karıştığını ve aklanmaları için para göndermeleri gerektiklerini söyleyerek paralarını alıyordu. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce kendisini polis, savcı ve polis amiri olarak tanıtan ve birçok kişiyi bu yolla kandırıp paralarını alan Oturan, cami avlusunda yakayı ele verdi.

DALGA GEÇMEYE KALKTI

Zanlı bir vatandaşı arayarak "Bankada çalışan FETÖ üyelerini alacağız. Sizin de bu çalışanlarla adınız geçiyor" diyerek korkuttu. Vatandaş banka hesabından 150 bin TL çekti. Telefonla dolandırmak istediği vatandaşlara kendisini dinine çok bağlı Müslüman olarak tanıtıp mağdurların dini duygularını kullanarak güven kazanan zanlı, vatandaştan 150 bin TL'yi cami avlusunda bırakmasını istedi. Şüpheli dolandırmak istediği kişiyle de "Paranızı çekin, cami avlusunda görevlilerimiz sizden alacak. Siz Müslüman adamsınız. Parayı görevliye verin. Sonra da cuma namazını kılın, bize dua edin" diyerek dalga geçti. Ancak daha önce cami avlusunda önlem alan ve temizlikçi kıyafetleri giyen polis A. Oturan'u parayı alırken yakaladı.

KILIKTAN KILIĞA GİRİYORDU

Cami avlusunda Yankesicilik polislerince kıskıvrak yakalanan Oturan'ın üzerinden çıkan araç anahtarı polisleri şüphelendirmiş anahtarla çevrede yaptıkları araştırmada caminin iki sokak arkasındaki bir aracın anahtarı olduğu anlaşılmış. Araç içinde yapılan aramada çok sayıda suçta kullanılan cep telefonları ve tanınmamak için peruklar, şapkalar ve kıyafetler ele geçirildi. Polis ekiplerince derinleştirilen soruşturmada şahsın daha önce de bir emekli öğretmeni de aynı yolla dolandırdığı anlaşılmış, öğretmen teşhis için geldiği emniyette şüpheliyi görünce gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi. Dolandırıcı A. Oturan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.