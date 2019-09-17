Diplomatik tenis zirvesi

BUGÜN NELER OLDU

Dışışleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu ve Ankara Tenis Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası sona erdi. Dereceye giren diplomatlara ödüllerini Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş takdim etti. Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası'nda erkeklerde şampiyon Zuonko Mucunski, kadınlarda ise Gülhan Ulutekin oldu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, tenisin iletişimdeki yönüne vurgu yaparak, "Biz bugün tenis kortunda da diplomasi olsun istedik. Hem güzelce spor yaptık hem geleceğe ilişkim düşüncelerimizi paylaştık katılan herkese teşekkür ediyorum. Uzun süredir yapılamayan bu turnuva Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu önderliğinde yeniden canlandırıldı. Bu geleneği sürdüreceğiz" diye konuştu.