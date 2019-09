İkizlerin hastane hayali gerçek oldu

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni bitiren Tunahan ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Oğuzhan Zengin kardeşler, eğitimlerinin ardından hayallerini gerçekleştirerek genç yaşta kurdukları hastanede ilçe halkına şifa dağıtıyor. Hastanede alternatif tıp ile modern tıbbı bir araya getiren ikizler, her gün yüzlerce hastaya sağlık hizmeti veriyor. Yaklaşık 5 bin metrekare kapalı alana sahip hastaneyi etap etap hizmete açtıklarını anlatan Tunahan Zengin, 5 yıllık eczacılık deneyiminin hastaneyi açma noktasında kendisine çok şey kattığını söyledi. Babasının da eczacı olduğunu aktaran Zengin, şöyle devam etti: "Bir hastane açmak çocukluk hayalimizdi. Eczacılık görevini yürütürken ilçemizde sağlık sektöründe eksiklik olduğunu çok daha yakından gördüm. Bu konuda ilaç almaya gelen hastalarımızdan da çok talep ve öneri geldi. Ailemin de desteğiyle kardeşimle 2016 yılında sağlık sektörüne yatırım yapmaya karar verdik." Sağlık alanına yeni bir vizyon ve misyon getirmek istediklerini belirten Zengin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da önerdiği gibi alternatif tıp ile modern tıp tedavisini bir arada harmanlayarak, vatandaşlarımızın daha kolay, iyi ve ileri teknolojiyle sağlık hizmetlerinden faydalanması için bu yola baş koyduk." dedi. Zengin, modern tıbbın yanı sıra ozon tedavisi, hacamat, akupunktur gibi alternatif tıbbın tedavi yöntemlerini de uyguladıklarına dikkati çekerek, "Her konuda hastalarımızın ihtiyacına cevap verebilmek istiyoruz. 8 branşta doktorumuz ve toplam 66 personelimizle hizmet veriyoruz. Yakın zamanda yatakta tedavi konusunda da 40 yatak kapasitemizle hizmet vermeye başlayacağız" dedi. Babasının desteği ve kendi birikimleri ile hastaneyi açtıklarını dile getiren Zengin, "Babam her zaman bize güç verdi. Bizim her zaman ileri gideceğimizi düşünüyordu ve bu yönde destek oldu. Biz de hep daha iyisini yapacağımıza inandık" ifadelerini kullandı. Oğuzhan Zengin de eğitiminin ardından kamu hastanelerinde görev yaptığını, daha sonra kardeşiyle kurdukları hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.ECZACI babasının kendilerine öncülük ettiğini vurgulayan Zengin, şunları kaydetti: "Gece gündüz çalışarak hastanemizi bu duruma getirdik. Aile olarak sağlık sektörünün içindeydik. Yaklaşık bir yıl 'bu işi nasıl yaparız' diye araştırdık. Bölgemizin ihtiyaçlarını, taleplerini teker teker çıkartıp kendimize iki yıllık proje hazırladık. Bunu aşama aşama gerçekleştirdik. Hala gerçekleştireceğimiz plan ve projelerimiz var." Zengin, Sağlık Bakanlığının geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına resmiyet kazandırmasının sağlık turizmine büyük katkı sunduğuna işaret etti