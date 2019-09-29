Nesibe Aydın Okulları’ndan, küresel iklim değişikliği eylemlerine destek

BUGÜN NELER OLDU

7 şehir, 11 kampüste eğitim faaliyetlerini sürdüren Nesibe Aydın Okulları, İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in başlattığı ve tüm dünyada dalga dalga yayılan Küresel İklim Değişikliği Eylemlerine öğrenci, öğretmen, çalışan ve velilerinden oluşan yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı farkındalık projesiyle destek verdi. Ankara, Konya, Antalya, Kocaeli, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır Okullarında aynı anda başlayan ve ana sınıfından lise kademesine kadar binlerce öğrencinin bir araya geldiği eylemlerde, Nesibe Aydın Okulları öğrencileri tarafından ortak hazırlanan iklim değişikliği bildirgesi okundu. "Siz bize ne bırakacaksınız? Yoksa çöl mü?" sloganıyla yaşanacak felaketlere dikkat çeken öğrenciler, iklim değişikliğine neden olan ve dünyayı tehdit eden küresel ısınmaya karşı önlem alınması için tüm yetkilileri göreve davet ettiler. Öğrenciler eylem için hazırladıkları pankart ve dövizlerle "Geleceğimizi Çalmayın!" mesajı verdi.