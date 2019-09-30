Neşet Ertaş bu ülkenin tapusudur

BUGÜN NELER OLDU

Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kırşehirliler Derneği (Kır-der) ve Kırşehirliler Dernekler Federasyonu iş birliği ile düzenlenen ve yoğun katılımla gerçekleşen programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Aşık Veysel, Abdal Musa, Pir Sultan, Neşet Ertaş, Ali Ekber Çiçek, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli ve daha birçok büyük değerimiz var. Kültürümüzün bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan ölümsüz değerlerimiz bu ülkenin tapusudur" dedi. Neşet Ertaş'ın dünya malına tamah etmeyen yapısından da övgüyle söz eden Altınok, "Paranın, makamın satın alamayacağı değerler vardır. Bu değerlere asla paha biçilemez, gönüllere girmeye, gönül almaya ve gönül adamı olmaya paha biçilemez" ifadesini kullandı.Büyük halk ozanı Neşet Ertaş'ın Keçiören'e geldiğini ve Atatürk Botanik Bahçesi'ni gezdirdiği anlatan Altınok, "Keçiören'i çok beğendi ve bana 'Kurban olduğum buralar çöplüktü cennet olmuş' dedi. Ben de ona neden Almanya'da çok uzun kaldığını ve bizi sesinden mahrum bıraktığını sordum, 'Ben Türkiye'de bu kadar sevildiğimi bilmiyordum' dedi. Gönül insanı olursanız, eserler bırakırsanız bu millet unutmaz, kendisini rahmet, minnet, hürmetle anıyorum" diye konuştu. Kırşehir'in gelini Lale Şahin'in Neşet Ertaş'ın portresini Başkan Altınok'a hediye ettiği gecede Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan mini belgeselin ardından Kırşehir Ustalar ve Müzik Topluluğu sahne aldı.TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Emel Taşçıoğlu'nun Neşet Ertaş türküleri söylediği gecede izleyenler zaman zaman oynayarak sanatçıya eşlik ederken, zaman zaman da duygu dolu anlar yaşadılar. Kesik Çayır Biçilir mi türküsü ile programını sonlandıran Taşçıoğlu'na Başkan Altınok çiçek takdim ederken, "Anadolu'nun güzel sesine çok teşekkür ediyoruz, nefesinize emeğinize sağlık" dedi. Program protokolün sanatçıyla çektirdiği toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu.