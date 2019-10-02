‘Emzırme danışmanlık tımı’

Doktor, hemşire, ebe, diyetisyen gibi sağlık personelinden oluşan Emzirme Danışmanlık Timi'ne "0552 959 76 96" numaralı hattan 24 saat ulaşılabilecek. Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, anne sütünün çocuk gelişiminde çok önemli olduğuna işaret ederek, bunun birçok bilimsel çalışmayla kanıtlandığını söyledi. Gülüm, "Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı birimi tarafından Anne Sütü Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı kapsamında, başkentte ikamet eden, emzirmeyle ilgili sorun yaşayan annelere profesyonel sağlık çalışanları tarafından ücretsiz emzirme danışmanlığı hizmeti vermek için 17 kişilik bir Emzirme Danışmanlık Timi oluşturuldu" diye konuştu.

'UYGULAMA BUGÜNDEN ITIBAREN'

Emzirme Danışmanlık Timi'ne "0552 959 76 96" numaralı hattan 24 saat ulaşılabileceğini dile getiren Gülüm, şunları kaydetti: "Emzirme Danışmanlık Timi'nin amacı, vatandaşa hizmetin ulaşılabilirlik düzeyini artırmak ve ücretsiz olarak anne sütü teşvikini artırmaktır. Ebe, hemşire, diyetisyen ve hekimlerden oluşan timimize, emzirmeyle ilgili sorun yaşayan annelerimiz bu hat aracılığıyla istediği saatte ulaşabilecek. Uygulama bugünden itibaren başlayacak. Ücretsiz olan hizmet kapsamında gerektiği takdirde 1. ve 2. basamak sağlık kuruluşlarında çalışan emzirme danışmanlarına ve ilçe sağlık müdürlüklerine bağlı aile hekimliklerinde bulunan Emzirme Danışmanlığı Uygulama Rehberlerine yönlendirme yapılacak, uygun görüldüğünde annelerin evlerine de gidilerek danışmanlık verilecek. Bugünden itibaren Ankara içinde doğum yapan annelere telefonla mesaj gönderilecek, uygulama hakkında bilgi verilecek." Proje Koordinatörü hemşire Fatma Tapcı Sarıkaya da annelerin bu konuda sıkıntı yaşadıklarında, genellikle nereye başvuracaklarını bilmediklerini, söyledi.



'ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA'

YAKLAŞIK 5 ay önce doğum yapan Kardelen Orhan da emzirmeyle ilgili sıkıntılar yaşadığını söyledi. Orhan, bebeğini, erken dünyaya geldiği için ilk zamanlarda emziremediğini ifade ederek, "Erken doğum olduğundan bebeğim memeyi almakta güçlük çekti. Buna çok üzüldüm ama bir şekilde anne sütünü verdik" diye konuştu. Böyle bir projenin hayata geçmesinin hem anne hem de bebek için çok önemli olduğunu belirten Orhan, "Anne adayları için bu çok büyük bir kolaylık olacak. Anneler, aradıklarında hemen ulaşabilecekler. Bence çok güzel uygulama"