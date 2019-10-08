5. Uluslararası Sanat Festivali

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ARMADAAlışveriş Merkezi, geleneksel hale gelen sanat festivalinde sanatseverleri bir araya getirdi.1 Ekim'de başlayan ve bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Armada Sanat Festivali kapsamında sanatçılar seyirciler ile birlikte gerçekleşen etkinliklerle sanatın eğlenceli halini yaşattı. Festival boyunca Armada Alışveriş Merkezi'nde bünyesinde bulunan GaleriM Sanat Galerisi ile ortaklaşa düzenlenen sergiler, söyleşiler, resim atölyeleri, hobi atölyeleri, imza günleri, performanslar ve daha birçok etkinlik ile ziyaretçiler sanatla iç içe oluyor. Sosyal sorumluluk projesini de içeren festivalde, sanatçıların bağışladığı tabloların geliri İlgi Otizm Derneği'ne bağışlandı. Yapımcı, yönetmen Murat Girgin'in moderatörlüğünde 6 Ekim'de Süreyya Üzmez'in 'yemek ve sanat' konulu söyleşisi gerçekleşti. Süreyya Üzmez, iş insanı, sanatçı ve farklı meslek gruplarından 101 kişinin başarı dolu hayat hikayelerini anlatan dördüncü kitabı Trilye'nin Oltasına Takılanlar ve köşe yazıları, Türkiye'deki ve dünyadaki farklı lezzet duraklarının derlemesi olarak yayınladığı beşinci kitabı Lezzetin Rotası ile okuyucularla buluştu.