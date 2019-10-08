Gelecekten umutluyum

BUGÜN NELER OLDU

OSMANLISPOR'UN Teknik Direktörü, Hatayspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, kırmızı kartların tüm oyun planlarını bozduğunu söyledi. Maçı iki devreli düşünmek gerektiğini dile getiren, "İlk devre neredeyse pozisyon vermedik. İlk yarı düşündüğümüz her şeyi gerçekleştirdik. Ama bazen futbolda düşünmediğiniz şeyler başınıza gelebiliyor. Kırmızı kartlar, sakatlıklar ikinci yarı planlarımızı uygulamamızı engelledi" dedi., bu tarz maçları genç futbolcularla eksik oynamanın kolay olmadığına işaret ederek, "Sahanın içerisinde oyuncularımın vermiş olduğu mücadeleden çok memnunum. Değişerek gelişen bir takımız. Sistemimiz var, oyuncularımızı geliştirip, değiştirip bu ligde mücadele ettirmek kolay olmuyor. Oyuncularım bu tepkiyi sahada ciddi anlamda gösteriyor. İleriye dönük baktığımızda. Bu takımın ilerleyen süreçte daha iyi işler yapacağını biliyorum. Hatayspor karşısında eksik kalmak işlerimizi güçleştirdi. Bu maçı unutmak gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.