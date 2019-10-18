Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > UEFA’nın tavrı siyasi

’nın tavrı siyasi

Ankaragücü’nün kaptanı , ’nın ’na açtığı soruşturma için, “Fransa’da kardeşlerimiz selama durduğunda Türkiye olarak gururlandık. UEFA bunu siyasi olarak yorumluyor” dedi

Giriş Tarihi: 18.10.2019
UEFA’nın tavrı siyasi
MKE Ankaragücü kaptanı İlhan Parlak yarın oynayacakları Beşiktaş maçı ve milli takım oyuncularının Fransa karşılaşmasındaki 'asker selamı' ile ilgili konuştu. Ay-yıldızlı futbolcuların, Fransa karşılaşmasındaki beraberlik golü sonrası Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla verdiği 'asker selamı' ile ilgili olarak İlhan, "Sınırda hain terör örgütlerine karşı, Mehmetçiklerimiz, bizim burada huzur ve güven içerisinde rahat bir şekilde yaşayabilmemiz için orada canları pahasına mücadele ediyorlar. Bizim kendi ülkemiz, kendi sınırlarımız içerisinde olan şeyler" dedi.

"ASKER SELAMI TÜRK ASKERİNİN SEMBOLÜDÜR"
Asker selamının Türk askerinin sembolü ve vazgeçilmezi olduğunu söyleyen İlhan Parlak, "Bizim Mehmetçiklerimizin komutanları karşısında durduğu bir selam. Bu selam her zaman olabilecek bir şey. Fransa'da milli takımdaki kardeşlerimiz o selama durduğunda tüm Türkiye olarak çok gururlandık. UEFA da bunu siyasi bir şey olarak nitelendiriyor ama tabii orada insanlar neler olup bittiğini kesinlikle bilmiyor. İnşallah Mehmetçiğimizin ayağına taş değmeden ülkemize dönerler" değerlendirmesini yaptı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA’nın tavrı siyasi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN