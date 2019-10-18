UEFA’nın tavrı siyasi

BUGÜN NELER OLDU

MKE Ankaragücü kaptanı İlhan Parlak yarın oynayacakları Beşiktaş maçı ve milli takım oyuncularının Fransa karşılaşmasındakiile ilgili konuştu. Ay-yıldızlı futbolcuların, Fransa karşılaşmasındaki beraberlik golü sonrası Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla verdiği 'asker selamı' ile ilgili olarak İlhan,dedi.Asker selamının Türk askerinin sembolü ve vazgeçilmezi olduğunu söyleyen İlhan Parlak, "Bizim Mehmetçiklerimizin komutanları karşısında durduğu bir selam. Bu selam her zaman olabilecek bir şey.değerlendirmesini yaptı.