UEFA’nın tavrı siyasi

MKE Ankaragücü kaptanı İlhan Parlak yarın oynayacakları Beşiktaş maçı ve milli takım oyuncularının Fransa karşılaşmasındaki 'asker selamı'
ile ilgili konuştu. Ay-yıldızlı futbolcuların, Fransa karşılaşmasındaki beraberlik golü sonrası Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla verdiği 'asker selamı' ile ilgili olarak İlhan, "Sınırda hain terör örgütlerine karşı, Mehmetçiklerimiz, bizim burada huzur ve güven içerisinde rahat bir şekilde yaşayabilmemiz için orada canları pahasına mücadele ediyorlar. Bizim kendi ülkemiz, kendi sınırlarımız içerisinde olan şeyler"
dedi.
"ASKER SELAMI TÜRK ASKERİNİN SEMBOLÜDÜR"
Asker selamının Türk askerinin sembolü ve vazgeçilmezi olduğunu söyleyen İlhan Parlak, "Bizim Mehmetçiklerimizin komutanları karşısında durduğu bir selam. Bu selam her zaman olabilecek bir şey. Fransa'da milli takımdaki kardeşlerimiz o selama durduğunda tüm Türkiye olarak çok gururlandık. UEFA da bunu siyasi bir şey olarak nitelendiriyor ama tabii orada insanlar neler olup bittiğini kesinlikle bilmiyor. İnşallah Mehmetçiğimizin ayağına taş değmeden ülkemize dönerler"
değerlendirmesini yaptı.