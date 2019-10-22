Bakan Pakdemirli çocuklarla fidan dikti

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TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Ankara'da bir alışveriş merkezinde gerçekleştirdiği etkinliği ziyaretinde çocuklarla fidan dikti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, OGM'nin 180. yılı etkinlikleri kapsamında "Doğa İçin Bir Aradayız" temasıyla düzenlenen etkinlik standını ailesiyle ziyaret etti. Pakdemirli, çocuklarla sohbet etti, onlarla fidan dikti. Etkinlik kapsamında ücretsiz fidan dağıtımı yapılarak çocuklara fidan dikme fırsatı sağlanıyor. 24 Ekim'e kadar sürecek etkinlikler kapsamında ziyaretçiler, "180. Yılında Türkiye'nin Ormanları" temalı ulusal fotoğraf yarışması sergisini de gezebiliyor.