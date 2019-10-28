Stresi azaltan mucizevi besinler

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Telaşlıbir yaşam stres seviyemizi sürekli artırıyor. Yaşadığımız bu yoğun stresin vücudumuzda yarattığı zararların bizi oldukça kötü etkilediğini belirten Beslenme Danışmanı Prof. Dr.İsmet Tamer, çağımızın hastalığı stresi azaltan ve enerjimizi artıran besinleri sıraladı. Stres anında artan kortizon seviyeleri, yeterince magnezyum tüketirseniz düzenlenir, vücudunuz sakinleşir ve gevşer diyen Tamer, "Magnezyumu yumurta, ıspanak ve pazı gibi yeşil yapraklı bitkiler ve bakliyatlar tüketilebilir" dedi. Tamer, "Yumurta, baklagiller, bazı tahıllar muz ve kakao seratonin açısından zengin. Aynı zamanda bir parça bitter çikolata tüketerek kalp sağlığınıza da destek olabilirsiniz. Yoğurt, kefir gibi probiyotik gıdaları hayatınızın bir parçası haline getirmek stresle baş etmenize yardımcı olan yollardan biridir" dedi. Türkiye Güven Huzur-5 uygulaması Ülkegenelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur- 5" uygulamasında 672 bin 876 kişinin bilgileri sorgulandı. Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları civarında stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde polis, jandarma birimleri tarafından 26 Ekim'de Türkiye Güven Huzur-5 uygulaması gerçekleştirildi. Başkentte de sokak sokak uygulama yapıldı.