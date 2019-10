Ahmet TEZCAN: Cumhur’un sorunu..

BUGÜN NELER OLDU

Cumhur'unbir sorunu var mıydı?ncı yıl kutlamalarında önceki günboyunca insanlarımızın yüzünde bu sorunun cevabını gözledim.'deki yüzler beni yanıltabilirdi o nedenle herkesin, her kesimin bulunduğu bir bulvardan izledim 96 yıl kutlamalarını.7'den 70'e oradaydık ve, geçen konvoyları izliyor, alkış ve ıslıklarla katılıyor ve büyük bir coşkuyla bayramını kutluyordu.O trafiğe rağmen hiç birinde hoşnutsuzluk duygusu sezmediğimi söyleyebilirim.Herkesin gözlerindeki mutluluğu gördüm.Zaten Cumhur'unbir sorunu yoktu ki!", "Bizi kim yönetecek?" sorusunun cevabıydı ve doğrudan seçim sandığını gösteriyordu. Peki,'tana,dena niye yapıldı bu müdahaleler?Kim yapıyor, kim yaptırıyor, neden müdahale ediliyor? Bizi kavgaya kargaşaya sürükleyerek canımıza, malımıza, huzurumuza kast edenler kim? Bunların iyice bilinmesi ve düşünülmesi gerekiyor., "Bizi kim yönetecek?" sorusunun cevabıydı, "?" sorusunun cevabı da "" dir veun bunda da kararı kesindir, vazgeçmek başka maceralara, mecralara girmek gibi bir niyeti de asla bulunmamaktadır.O halde yol da iz de bellidir ve bizi hiçbir güç bu yoldan çevirmemelidir.Ancak, şimdi insanlar başka yollar, başka tekniklerle yollarından çevrilmeye, evrilmeye, devşirilmeye, hayatı değiştirilerek başka emellere alet edilmeye çalışılmaktadır.'da bunu gördüm, asıl bunungerekmektedir.Günümüzün dünyasında şirketler, devletlerden daha büyük örgütlere dönüşmeye başlamıştır. Onlar içinher şeyin, her duygunun önündedir, insan hayatından bile önemlidir.'de, Irak'ta,'nin karşısında bir "savaş" yürütülüyor, kimler rol alıyor?ve.. Onların eliyle veriliyorbütün mücadele ve artık saklamıyorlar da..Kimin nerede, nasıl, hangi rejimle yaşayacağından çok; artık doğrudan insanların alışkanlıkları, gelenekleri, beslenmeleri hedef alınmaktadır. Parmak izimizden efor testimize kadar her şeyimizi biliyorlar.Sosyal medya, kitle iletişim aygıtları bunların aracı durumundadır. Robot teknolojisi hızla ilerlemekte ve işsizler, emekliler "" olarak nitelenmektedir.nereye gidiyor bunu da başka bir güne bırakalım.