Avantaj artık Türk Telekom’da

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BASKETBOL FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Türk Telekom, Belçika temsilcisi Filou'yu 72-66 mağlup etti.Belçika temsilcisi, devreye 34-26 galip durumda giren taraf oldu. 3. periyoda hücumda etkili başlayarak Hunter, Wiltjer ve Johnson ile basketler bulan Türk Telekom, 28. dakikada 49-47'lik skorla öne geçti. Son çeyreğe 52-51 önde girip Wiltjer ve Johnson'un 3 sayılık basketleriyle başlayan Telekom son bölümde Campbell ve Johnson'un basketleriyle maçtan 72-66 galip ayrıldı.Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma adına önemli bir avantaj elde ettiklerini söyleyerek, "Bu maççan önce 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynamıştık. Kazanıp liderliğimizi devam ettirdik" diye konuştu.