Çocukların yüzü gülüyor

BUGÜN NELER OLDU

TAHTEREVALLIYE ve iki tekerlekli sandalyenin yerleştirilebildiği salıncağa binen çocuklar, burada fiziksel aktivite yapabildikleri egzersiz aletleriyle, diğer parklardaki imkanlara rahatlıkla erişebiliyor. Okulun Müdür Başyardımcısı Kemal Pehlivan, parkın tamamen fiziksel engellilere özgü inşa edildiğini söyledi. Altındağ Belediyesince Mayıs 2019'da açılan bin metrekarelik alandaki parkın zemininin, bedensel engellilerin ihtiyaçları gözetilerek tamamen kauçuktan yapıldığını belirten Pehlivan, çocukların ortopedik engellerine uygun egzersiz aletlerini rahatça kullanabildiğini, düşme ve yaralanma risklerinin olmadığını anlattı. Pehlivan, engellilerin parkta rahatlık ve öz güven içinde hareket ettiğini kaydetti.Öğrencilerden Zeynep Araganoğlu (7), arkadaşlarıyla salıncakta sallandığı için mutlu olduğunu söyledi. Batuhan Uluyol(10), "Burada arkadaşlarımla oynuyorum, salıncağa biniyorum çok eğleniyorum. Arabalı salıncağı çok seviyorum" dedi.OKULUN öğrencileri bir yıl önce başladıkları ve azimle sürdürdükleri folklor çalışmaları sayesinde hem sosyalleşti hem öz güven de kazandı. Halk oyunları ekibindeki öğrencilerden 10 yaşındaki Bahar Bozkurt, dans etmenin heyecan verici olduğunu söyledi. Sahneye çıktığı zaman kendisini iyi hissettiğini aktaran 15 yaşındaki Hakan Er de arkadaşlarıyla olmaktan ve alkış almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Başarmanın güzel bir duygu olduğunu anlatan 11 yaşındaki Hayrettin Özgül ise "Sahnede arkadaşlarım ve annem beni alkışladığı zaman mutlu oluyorum" dedi.