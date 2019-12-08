Ankara Fashion Week başlıyor

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Başkentinbüyük moda organizasyonlarından birisi olan Ankara Fashion Week 22-24 Aralık tarihlerinde yapılacak. Moda hakkında her şeyin yer aldığı etkinlikte podyuma çıkacak güzeller, Türkiye'nin yeni modelleri olabilmek için yarışacak. Moda şovları, yarışmalar ve söyleşilerle kentin sosyal hayatına renk katan Ankara Fashion Week kapılarını bir kez daha açıyor. 22-24 Aralık tarihlerinde Grand Ankara Otel'de yapılacak moda buluşması ünlü modacılar ile moda tutkunlarını bir araya getirecek. Etkinlikler kapsamında düzenlenecek Models of Turkey Güzellik Yarışması'nda ise manken adayı genç kızlar podyumda boy gösterecek.