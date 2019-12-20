Türk Kızılay’dan Uluslararası Göçmenler Günü konseri

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK Kızılay'ın, sosyal uyumun ve bir arada yaşama kültürünün gelişmesi amacıyla düzenlediği "Uluslararası Göçmenler Günü" konserinde Türk, Afgan, Suriyeli ve Iraklı ses sanatçıları aynı sahneyi paylaştı. Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, Altındağ Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılışında yaptığı konuşmada, kurum olarak devlet ve milletten aldıkları güçle her gün farklı alanlarda göçmenlerle bir arada çalışma imkanı bulduklarını söyledi. Evini terk etmek zoruna kalan muhacirleri, "kardeş" ve "misafir" olarak gördüklerini belirten Küçük, şunları ifade etti: "Şunu tüm kalbimle söylüyorum ki göçmenleri sadece yük olarak görenler, hayatlarında yük görmemiş insanlardır. Onlar, hiçbir zaman gecenin bir yarısı, gecenin soğuğunda evinden üç beş parça bulabildiği eşyayla köyünü, evini, yurdunu terk etmek zorunda kalmayan insanlardır. Kötü insanlar fitne çıkarmaya, bizim aramızdaki uyumu, dostluğu, kardeşliği bozmaya çalışabilirler. Buna kanmayalım"