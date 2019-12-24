Hamzaoğlu ile 32’sinde kendine geldi

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Süper Lig'de bu sezon Gençlerbirliği formasıyla 16 haftada 15 maça çıkan Bogdan Stancu, 11 gol atma başarısı gösterdi.Stancu, bu süreçte Kasımpaşa ve Göztepe ağlarını 2'şer kez havalandırırken, İstikbal Mobilya Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor'a birer gol attı. Rumen futbolcu, bu sezon ayrıca Trabzonspor, Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarında gol sevinci yaşadı.Stancu, başkent ekibine teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun gelişinin ardından çıkışa geçmesinde attığı gollerle önemli rol oynadı.BOGDAN Stancu, Demir Grup Sivasspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Deneyimli golcü, takımının ilk yarının son haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.