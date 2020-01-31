İşaret diliyle ilk yardım ve iş güvenliği eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

ÖZ Ağaç-İş Sendikası, işitme engelli çalışanlara işaret diliyle ilk yardım ve iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimi verdi. Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu eğitimin Türkiye'de ilk niteliğinde olduğunu ifade etti. İlk eğitimi Ankara'da örgütlü oldukları Yataş Yatak'ta verdiklerini belirten Dolu, "İkinci eğitimi Kayseri'de Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki Bellona, İstikbal ve Mondi Home çalışanlarına vereceğiz. Toplamda 500'e yakın işitme engelli çalışana işaret diliyle ilk yardım ve İSG eğitimi veremeyi hedefliyoruz." bilgilerini verdi. Çalışma hayatında dezavantajlı grupların unutulmaması gerektiğine vurgulayan Dolu, "Engel olmazsak hiçbir engel kalmaz" sözleriyle verilen eğitimin önemine işaret etti. Engelli üyelerinin hak ve çıkarlarını gözettiklerine dikkat çeken Dolu, imzaladıkları toplu iş sözleşmeleriyle engelli üyelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ücretli izinli olduğunu bildirdi.