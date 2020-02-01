Ocak ayı ASKOM toplantısı gerçekleşti

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İL Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm başkanlığında Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM)'nun 2020 yılı Ocak ayı toplantısı, MüdürlükŞehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıda Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından "2019 Yılı Hasta Nakil Verileri", Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından "ASOS Takip ve Denetim Çalışması" ve Ankara Şehir Hastanesi tarafından "ECMO Uygulamaları" konularında sunumlar gerçekleştirildi. Sunum sonrası 2019 yılı içerisinde en fazla sayıda primer hasta kabulü yapan sağlık tesisleri ile Elâzığ ilinde yaşanan deprem felaketinde görev alan UMKE ve 112 personeline teşekkür belgeleri takdim edildi. Toplantıda; Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İshak Şan, Etlik Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. M. Erkan Çiçek, Bilkent Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Eyüp Sarı, Bilkent Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Şükrü Özdemir, Etlik Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Arslanoğlu, ASKOM Üyeleri ve Müdürlük personeli de yer aldı.