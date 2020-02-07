Etlik Zübeyde Hanım’da KETEM Temas Noktası

MERKEZIN açılışını Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi Başkanı Dr. Murat Türkyılmaz, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Bahattin İlter, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Yunus Emre Bulut, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün ile Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kanser Birim Sorumlusu Dr. İskender Kög yaptı.KETEM Temas Noktasına başvuran ve kanser taraması yaptırmak isteyen kişilere rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri tarama programları doğrultusunda hizmet veriliyor. Ayrıca meme kanseri taraması hakkında bilgilendirme yapılarak kişilerin KETEM Birimlerine yönlendirilmesi sağlanıyor.Önemli bir halk sağlığı problemi haline gelen kanserin önlenmesi için yürütülmekte olan faaliyetler arasında, tütün, alkol ve obezite ile mücadelenin yanı sıra, standartlarını Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerine yönelik taramaları da yer alıyor. Merkez açılışının ardından dünyada milyonlarca ölüme neden olan ve pek çoğu önlenebilir olan bir hastalığa karşı toplumsan bilinci artırmak amacıyla hastanede "Kanseri Konuşuyoruz Paneli" düzenlendi.

BUGÜN NELER OLDU