Sincan Belediyespor tutulmuyor

FUTBOL ve Güreş takımlarıyla adından sıkça söz ettiren Sincan Belediyespor Kulübü başarılarıyla göz doldurmaya devam ediyor. Sincan'da yaşayan gençleri kötü alışkanlıklardan korumak ve sağlıklı bir nesil yetişmesi adına çalışmalarını sürdüren Sincan Belediyespor Kulübü, futbol ve güreşte 250'ye yakın sporcuyu bünyesinde barındırıyor.
Ankara Süper Amatör Ligi'nin 16. haftasında Kahramankazan Belediyespor'u mağlup ederek haftayı 3 puan ile kapatan Sincan Belediyespor, 16 haftada 15 galibiyet, 1 beraberlik ile namağlup yoluna devam ediyor. 2 ay süren yaz futbol okulunda 300'ü aşkın sporcuyla eğitim gerçekleştiren ve gelen yoğun talep üzerine tam sezon futbol okulu çalışmalarına başlayan
Sincan Belediyespor, bu çalışmayla daha çok gence spor yapma imkanı tanımayı hedefliyor.
GÜREŞTE MADALYA YAĞMURU
Sincan Belediyespor Güreş Takımı geçtiğimiz yıl yakaladığı başarılar ile 2019 yılına damgasını vurdu. 12 altın, 10 gümüş, 18 bronz madalya ile büyük başarı elde eden Güreş Takımı'nda bu yıl yeni başarılar için çalışmalar devam ediyor.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın spora verdiği önem ve Kulüp Başkanı Süleyman Tarman'ın çalışmalarıyla kulüb 2020 yılında adından sıkça söz ettirmeyi sürdürecek.