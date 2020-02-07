Sincan Belediyespor tutulmuyor

FUTBOL ve Güreş takımlarıyla adından sıkça söz ettiren Sincan Belediyespor Kulübü başarılarıyla göz doldurmaya devam ediyor. Sincan'da yaşayan gençleri kötü alışkanlıklardan korumak ve sağlıklı bir nesil yetişmesi adına çalışmalarını sürdürenAnkara Süper Amatör Ligi'nin 16. haftasında Kahramankazan Belediyespor'u mağlup ederek haftayı 3 puan ile kapatan Sincan Belediyespor, 16 haftada 15 galibiyet, 1 beraberlik ile namağlup yoluna devam ediyor.Sincan Belediyespor, bu çalışmayla daha çok gence spor yapma imkanı tanımayı hedefliyor.Sincan Belediyespor Güreş Takımı geçtiğimiz yıl yakaladığı başarılar ile 2019 yılına damgasını vurdu.Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın spora verdiği önem ve Kulüp Başkanı Süleyman Tarman'ın çalışmalarıyla kulüb 2020 yılında adından sıkça söz ettirmeyi sürdürecek.

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