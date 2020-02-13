Gençlerin geleceğini inşa ediyoruz

KEÇIÖREN Belediye Başkanı Turgut Altınok, gençlere spor bilincini aşılamak amacıyla Okullar Ligi ve Turnuvalar adı altında düzenlenen müsabakalarla tüm okulların kaynaşmasını sağladıklarını belirterek, "Geleceğimiz, ikbalimiz ve istikbalimiz olan gençlerimiz için ilgili oldukları spor branşlarında müsabakalar düzenleyerek onlara daha parlak bir gelecek hazırlama gayretindeyiz"
ifadelerini kullandı. Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvalar etkinliği kapsamında badminton ve dart branşlarında etkinlikler de düzenledni. Turnuvada, badminton ve dart branşlarında 76 takım 398 genç öğrenci mücadele etti.
Altınok, "Tüm yüzme havuzlarından, spor tesislerimizden gençlerimiz ve çocuklarımız faydalanabilirler. Yüzme bilmeyen kalmasın diye okullar arası yüzme yarışması düzenleyip yavrularımızı yüzme öğrenmeye teşvik ediyoruz" dedi.
GENÇLER 18 BRANŞTA YARIŞIYOR
Okullar Ligi ve Turnuvalar, Keçiören Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle atletizm,
badminton, dart,
masa tenisi, santranç,
güreş, taekwondo,
judo, tenis,
yüzme, wushu,
rugby, sokak oyunları,
okçuluk olmak üzere 14 branşta turnuva; futsal, futbol, basketbol, voleybol branşlarında ise lig olarak düzenlenmeye devam ediyor.