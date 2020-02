Kırmızı bayraklar Büyükşehir’i harekete geçirdi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 10 Şubat'ta "Artık Büyükşehir nereyi kazarsa kırmızı bayrak asacağız. Herkes sorumlusunu bilsin" demişti. Kırmızı bayrak uygulaması işe yaradı. Başkan Köse sosyal medyadan paylaştı: "41. Kırmızı bayraktan sonra Büyükşehir Belediyesi "utanıp" yavaş yavaş asfaltlamalara başlamış" diyerek Mamak halkına müjdeyi verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Büyükşehir'in yapmadığı, yarım bıraktığı her işi vatandaşla paylaşacaklarını ve bir hafta önce Mamak'ta kırmızı bayrak uygulaması başlattıklarını söyledi. Köse, "Bundan böyle Mamak'ta kırmızı bayrak gördüğünüz her nokta bilin ki CHP zihniyeti ve beceriksizliğinin merkezidir. Daha güzel bir Mamak için onlar yapmazsa biz afişe edeceğiz ve engel olmazlarsa biz yapacağız" diye konuştu.Başkan Köse, bayrak uygulamasını hem sosyal medyadan hem de meclis kürsüsünden vatandaşlar ile yetkililere duyurdu: "Bundan böyle Büyükşehir'in yapmadığı, sözde başlayıp yarım bıraktığı her işi milletimizle paylaşacağız. #MamaktaKırmızıBayrak gördüğünüz her nokta bilin ki CHP zihniyeti ve beceriksizliğinin merkezidir. "Daha Güzel Bir Mamak" için onlar yapmazsa biz afişe edeceğiz ve engel olmazlarsa biz yapacağız." Köse'nin sosyal medya paylaşımı ve meclis kürsüsündeki söylemleri sonucu kırmızı bayraklı çukur sayısı 40'ı buldu.Başkan Murat Köse kırmızı bayrakların işe yaradığının müjdesini vererek takipte olduklarını ifade etti. Köse: 41. Kırmızı bayraktan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi "utanıp" yavaş yavaş asfaltlamalara başlamış. Böyle olsun istemezdik ama en azından bir hayra vesile oluyoruz. Hadi bakalım böyle devam edin, Takipteyiz" paylaşımında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU