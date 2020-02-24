‘Sanık avukatına dava açacağım’

Mustafa Damar, sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının fiili karşılığının 30 yıl olduğunu belirterek, "Bu ceza bizim için adaletin tecelli etmesine yetmiyor" dedi.

FIILEN UYGULANMALI

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar, 14 aylık hukuk mücadelesinin sonunda mahkemenin sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiğini hatırlattı. Mustafa Damar, cezanın adaletin tecelli etmesine yetmediğini söyledi. Damar, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanmıyor. Ceza 30 yıla iniyor. Toplumun beklentisi bu değil. Yasayı hazırlayanlardan beklentim şudur; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının fiilen uygulanmasıdır" ifadelerini kullandı.

'PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULADI'

KIZLARININ acısına yanamadan sanık avukatı Vahit Bıçak'ın psikolojik şiddetine maruz kaldıklarını belirten Damar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kızımın namusuna, iffetine dil uzattı. Ölünün hatırasına hakaret etti. Daha da ileri giderek şahsıma, aileme yönelik psikolojik şiddet uyguladı. Kamuoyunun gözü önünde tehditlere varan ifadelerde bulundu. Bunların karşılıksız kalmaması gerekir. Bugüne kadar sabrettim, kızımın davasının zarar görmemesi için sustum. Ancak bunların tamamını derledim, toparladım. Kesinlikle yanına bırakmayacağız. Bu kişi gençlere ve topluma kötü bir rol model. Kesinlikle dava açacağım çünkü birincisi kızımın namusuna dil uzattı, ikincisi beni tehdit etti. Bunların tamamı yargının çatısı altında, avukatların, STK'ların, kamuoyunun gözü önünde yapıldı. Her şey aleni yapıldı. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunup, en ağır cezayı alması için çalışacağım."