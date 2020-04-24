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Çocuklarımıza en güzel hediye

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebi ile mesaj yayınladı: “23 Nisan milletimizin çocuklara verdiği değerin de en güzel tezahürüdür”

Giriş Tarihi: 24.4.2020 ABONE OL
Çocuklarımıza en güzel hediye
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açılışının 100. Yılında gurur ve heyecan hissettiklerini belirten Kasapoğlu, "Aziz milletimizin iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıldönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. 23 Nisan 1920, cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, bağımsızlık konusundaki azim ve kararlığımızın bütün dünyaya ilan edildiği bir gündür. Milli mücadelenin en kritik zamanında olağanüstü bir seferberlik ruhuyla, inançla, vatan sevgisiyle kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi; aziz milletimizin yaşama, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin temsil edildiği milli ruhun ifadesidir" dedi. "Gazi Meclisimiz millet egemenliğine ve demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığını ilelebet sürdürecektir"
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Çocuklarımıza en güzel hediye
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