Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Satrançta çevrim içi hoca eğitimi devam ediyor

Satrançta çevrim içi hoca eğitimi devam ediyor

Giriş Tarihi: 7.7.2020 ABONE OL
Satrançta çevrim içi hoca eğitimi devam ediyor
TÜRKİYE Satranç Federasyonu (TSF), 1. ve 2. Kademe Antrenör Gelişim Semineri'nin dördüncüsünü çevrim içi düzenledi. Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını nedeniyle iptal edilen antrenör gelişim seminerinin, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildiği ifade edildi. TSF Asbaşkanı Nilüfer Çınar Çorlulu tarafından "Şaha karşı atak" konusuyla başlayan seminerin, Uluslararası Satranç Federasyonu eğitmenlerinden Ata Seçer'in "Satranç stratejileri" konu başlığında verdiği eğitimle sona erdiği belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Satrançta çevrim içi hoca eğitimi devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA