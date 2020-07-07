Satrançta çevrim içi hoca eğitimi devam ediyor

TÜRKİYE Satranç Federasyonu (TSF), 1. ve 2. Kademe Antrenör Gelişim Semineri'nin dördüncüsünü çevrim içi düzenledi. Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını nedeniyle iptal edilen antrenör gelişim seminerinin, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildiği ifade edildi. TSF Asbaşkanı Nilüfer Çınar Çorlulu tarafından "Şaha karşı atak"
konusuyla başlayan seminerin, Uluslararası Satranç Federasyonu eğitmenlerinden Ata Seçer'in "Satranç stratejileri"
konu başlığında verdiği eğitimle sona erdiği belirtildi.