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Başkan Köse tek tek karanfil bıraktı

Giriş Tarihi: 17.7.2020 ABONE OL
Başkan Köse tek tek karanfil bıraktı
15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde Mamak'ta düzenlenen programlarla şehitler anıldı, mevlitler okundu. 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ankara Vali Yardımcısı Turan Yılmaz ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ortaköy mezarlığında şehitleri kabri başında andı, karanfil bıraktı. Yeni Mamak Merkez Cami'nde şehitler için düzenlenen mevlidin ardından Cebeci Askeri Şehitliği'nde anma törenine katılan protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.
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Başkan Köse tek tek karanfil bıraktı
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