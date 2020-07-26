Yenimahalle’de dart rüzgarı

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ürkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Dart Turnuvasına
katılan Yenimahalle Belediyesi SK sporcuları aldıkları sonuçlarla ilçeye büyük gurur yaşattı. 56 sporcunun katıldığı ve 6 ayrı kategoride düzenlenen turnuvada rakiplerini geride bırakarak başarılı sonuçlar elde eden Yenimahalle'nin sporcuları turnuvadan galibiyetle döndü. DILAN CENGIZ ŞAMPIYON OLDU
Beyza Dilan Cengiz kadınlar kategorisinde şampiyonluğu göğüslerken genç kızlar kategorisinde ikinciliği kazandı.
Erkekler kategorisinde ise Mehmet Ali Çevik
ikinciliğe, erkekler ve genç erkeklerde
Emir Yağmur üçüncülüğe, yıldız erkekler
kategorisinde Emirhan Kılıç üçüncülüğe
hak kazandı.