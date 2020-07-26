Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Yenimahalle’de dart rüzgarı

Yenimahalle’de dart rüzgarı

İlçeye büyük başarılar kazandıran sporcuları madalyalarına dartı da dahil etti

Giriş Tarihi: 26.7.2020 ABONE OL
Yenimahalle’de dart rüzgarı
Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Dart Turnuvasına katılan Yenimahalle Belediyesi SK sporcuları aldıkları sonuçlarla ilçeye büyük gurur yaşattı. 56 sporcunun katıldığı ve 6 ayrı kategoride düzenlenen turnuvada rakiplerini geride bırakarak başarılı sonuçlar elde eden Yenimahalle'nin sporcuları turnuvadan galibiyetle döndü. DILAN CENGIZ ŞAMPIYON OLDU
Beyza Dilan Cengiz kadınlar kategorisinde şampiyonluğu göğüslerken genç kızlar kategorisinde ikinciliği kazandı. Erkekler kategorisinde ise Mehmet Ali Çevik ikinciliğe, erkekler ve genç erkeklerde Emir Yağmur üçüncülüğe, yıldız erkekler kategorisinde Emirhan Kılıç üçüncülüğe hak kazandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yenimahalle’de dart rüzgarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA