Yenimahalle’de dart rüzgarı

ürkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafındankatılan Yenimahalle Belediyesi SK sporcuları aldıkları sonuçlarla ilçeye büyük gurur yaşattı. 56 sporcunun katıldığı ve 6 ayrı kategoride düzenlenen turnuvada rakiplerini geride bırakarak başarılı sonuçlar elde eden Yenimahalle'nin sporcuları turnuvadan galibiyetle döndü. DILAN CENGIZ ŞAMPIYON OLDUErkekler kategorisinde ise Mehmet Ali Çevikikinciliğe, erkekler ve genç erkeklerdeEmir Yağmur üçüncülüğe, yıldız erkeklerkategorisinde Emirhan Kılıç üçüncülüğehak kazandı.