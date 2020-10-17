Ankara Şehir Hastanesi’ne iki ödül birden

EMZIRME ve Anne Sütü Gönüllüleri TEMAS Derneği tarafından '1-7 Ekim Emzirme Haftası' kapsamında anne sütünün önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için video yarışması düzenlendi. Ankara Şehir Hastanesi, anne sütünün önemini konu edinen iki farklı video ile yarışmaya katıldı. Değerlendirme sonucunda iki video da ödül aldı. Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Başhekim Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, ödülleri Dernek Genel Başkanı uzman hemşire Melek Kılıç'ın elinden aldı.

FARKINDALIK OLUŞTURDUK

Kılıç, 1-7 Ekim Emzirme Haftası'nda bazı farkındalık faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bunlardan birisi de hem kurumlarımızın hem de kişilerin kendilerinin çektiği video yarışmasıydı. Bu video yarışmasında Ankara Şehir Hastanemiz hem kişisel alanda hem de kurum olarak bize iki video gönderdi ve ikisinde de birinci oldu. Videonun yaklaşık 20 bine yakın izlenmesi oldu. Türkiye'nin dört bir yanından, her yerden hem halkımızdan hem de sağlık personellerimizden herkes bu videolarımızı izledi ve biz de bu farkındalığı yaratmış olduk" ifadesini kullandı. Başhekim Prof. Dr. Tekin ise "Amatörce kendi çalışanlarımızla çektiğimiz videomuz sosyal medyada en fazla beğeni alan izlenen videolardan biri oldu. Amacımız 1-7 Ekim Emzirme Haftası nedeniyle düzenlenen bu etkinlik aracılığıyla farkındalıklarını artırabilmekti aslında. Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayımız. Ve emzirmek meme kanserine karşı en büyük silahımız. Bu konuda anne adaylarımızı, annelerimizi bilinçlendirmek için bir dizi de etkinlik yaptık. Hem bebek dostu hem de anne dostu prensiplerle çalışan bir hastane olarak bu etkinliklere destek vermekten çok mutluyuz" dedi.