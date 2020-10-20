Ayhancan 3’üncü kez şampıyonluğa sürüyor

TÜRKİYE Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa'nın Belçika SPAFrancorchamps pistinde koşulan 4. ayak yarışlarında bir dördüncülük ve bir birincilik alarak şampiyona liderliğini pekiştirdi.Böylece sıralama turlarında pist rekoru kıran Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, ilk yarışta dördüncü ve pazar günü koşulan ikinci yarışta da birinci olarak puannı 146'ya yükseltti.Sezon, 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Barselona-Katalonya pistinde sona erecek.