Başkandan belediye çalışanlarına müjde

GÖLBAŞI Belediyesi Başkanı Ramazan Şimşek, 2021 yılının ilk müjdesini verdi. Çalışanların maaşında iyileştirmeye gittiklerini açıklayan Başkan Ramazan Şimşek 2021 yılı Ocak ayı itibarı ile Belediyemizde çalışan mesai arkadaşlarımızın alacağı en düşük net ücret 3.325 TL olarak belirlenmiştir" diye konuştu. Bugüne kadar verdikleri her sözü tuttuklarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Çalışanlarımızın maaşlarının düşük olduğunu biliyorduk. Maaşları iyileştirme konusunda daha önceden söz vermiştik ancak KHK ile Belediye şirketimize geçiş yapan çalışanlarımızla ilgili kendi başımıza karar alamıyoruz. KHK çıktığı için personellerimizin maaşlarını iyileştiremedik" açıklamasında bulundu.