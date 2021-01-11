Başkentliler daha çok DASK yaptırdı

GENERALI Sigorta, Ankara'nın sigortacılık haritasını açıkladı. Generali Sigorta verilerine göre Ankara'da sigorta hizmeti alanların yüzde 64'ü 35-60 yaş aralığındaki bireylerden oluşurken, genel yaş ortalaması 47 olarak gözlemlendi. Ankaralıların en çok tercih ettiği sigortacılık ürün ve hizmetleri ise sırasıyla zorunlu deprem sigortası (DASK), kasko sigortası ve konut sigortası oldu. Generali verilerine göre, Ankaralıların en çok tercih ettiği sigortacılık ürün ve hizmeti yüzde 41'lik oranla zorunlu deprem sigortası (DASK) olurken, ikinci sırada yüzde 28 ile kasko sigortası, üçüncü sırada ise yüzde 13 ile konut sigortası yer aldı. Ankaralıların online ve acente kanalı üzerinden sigortacılık ürünlerini alma yüzdelerine göz atıldığında, yüzde 30 kadın ve yüzde 70 erkek dağılımı istatistiklere yansıdı.