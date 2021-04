Ramazan eğlencelerı eve sığar

Bu sene ramazan ayını yine koronavirüs gölgesinde geçireceğiz. Ne açık havada katılmaya doyamadığımız ramazan eğlenceleri olacak ne de sahura kadar ziyaret ettiğimiz camiler ve avlularında özgürce koşturan çocuk sesleri... Yaz iftarlarının en güzel yanı çocukların da hayatları boyunca unutamayacakları hatıraları belleklerine kazımaları oluyordu. Çimenler üzerinde açılan oruçlar, iftardan sonra çıkılan yürüyüşler, sokak iftarları, mahyalara doyasıyla bakarak rengârenk macunlarını yemeleri...Olağanüstü günlerden de geçiyor olsak, çocuklarımıza evde ramazan atmosferini yaşatmak mümkün. Üstelik bu, çocuklarımız için de güzel etkinlikler anlamına geliyor. Peki, neler yapabiliriz? İşte size önerilerim...Çocukluğumda beni bir masalın içindeymişim gibi hissettiren anlar sahur vakitleri olurdu. Annemi "Beni uyandır mutlaka" diye tembihler, sabah olduğunda uyandırmadığını fark ettiğimde kocaman bir hayal kırıklığı yaşardım. O anları unutmadığımdan olacak tüm arkadaşlarımı "Bırakın çocuklarınız sahura kalksın tadına varsın" diye serzeniş ederim.Koronavirüs devam ediyor, iftarlara misafir davet edemeyeceğiz. Son yıllarda sahur sofralarımız da kalabalık olurdu ama şimdi biz bize kaldık. O halde bu sene misafirlerimiz çocuklarımız olsun. Sofralarımızı onlar neşelendirsin. En sevdikleri yemekleri yaparak, kokusuyla uyandıralım onları... Tekne orucu tutmak isteyenler tutsun, hatta tam oruca niyetlenenlerin hevesini kırmayalım. Orucun sabır, nefsi terbiye ve empati kurmak olduğunu onlara anlatalım.Ramazan takvimi yapmak en çok yapılan etkinliklerden biri ve çocuklar buna bayılıyor. Eğer bu takvimi yapmaya niyetliyseniz hemen bugün başlayın. İhtiyacınız olan renkli karton ve kalemler... Kartona 30 eşit daire çizin, bunlar ramazanın her bir gününü temsil edecek. Çocuklarınızla istişare ederek hangi etkinlikleri yapmak istediklerini öğrenip bunları günlere bölebilirsiniz. Örneğin, "Bugün iftarda sofra duasını sen yap, büyüklerinden eski ramazan günlerini anlatmasını iste, oruçla ilgili bir ayet ya da hadis öğren, hoşgörülü ve anlayışlı olmaya özen göster, deden ve büyükanneni arayıp hal hatır sor, teravih namazı kıl..." gibi etkinliklerle takvimizi tamamlayabilirsiniz.Ramazan köşesini yıllar önce bir arkadaşımın evinde görmüştüm. O zamanlar çocuğum olmadığı için tebessüm edip geçmiştim. Ama şimdi çocuklara ramazan ayını anlatmak ve sevdirmek için ne kadar güzel bir fikir olduğunu yaşayarak deneyimliyorum.Önce evinizin bir köşesini belirleyin. Bu köşe 30 gün boyunca bozulmadan orada kalacak. Duvara renkli kâğıtlarla "Hoş geldin ramazan, Ya şehri ramazan" yazabilirsiniz. Yanlarına yine çocuklarınızla birlikte hazırladığınız fenerler, balonlar, çiçekler, kandiller ya da ramazan davulcuları gibi figürler yaparak asabilirsiniz. Böylelikle renkli, eğlenceli bir köşeniz olacak. Aynı zamanda bu bir etkinlik köşesi de... Ama her birini günü geldiğinde çocuğunuza söyleyeceksiniz. Böylelikle heyecanı her zaman taze kalacak. Çocuğunuzun yaşına göre, bir gün içinde bir ramazan figürünün olduğu kâğıdı boyayabilir diğer bir gün sakladığınız sürprizi bulmasını isteyebilirsiniz.Küçük kâğıtlara peygamberimiz, eşleri, çocukları ya da Hz. Ömer, Hz. Ebubekir gibi İslam büyüklerinin isimlerini yazarak her gün kutudan bir kâğıt çekerek çıkan ismin hayatına dair hikâyeler anlatabilirsiniz. Ya da birlikte her gün Allah'ın güzel isimlerinden birkaçını anlamları ile birlikte çocuklarınıza anlatabilir, sorularını cevaplayabilirsiniz.Tabii, bu köşe sizin ramazan boyunca aile bir araya gelip, çaylarınızı içip sohbet edeceğiniz bir köşe de olabilir. Tüm bu etkinlikleri renkli minderler üzerinde oturup, tatlınızı yiyip dini sohbetlerinizi yapabilirsiniz.Ramazan geceleri deyince akla gelen ilk şeylerden biri Hacivat ve Karagöz oyunları... Osmanlı döneminin en eğlenceli oyunlarından biri... Biz de çocuklarımızı gölge oyunlarının eğlenceli atmosferini yaşatabiliriz. Biz gölge oyunundan ne anlayalım, nasıl yapalım? demeyin sakın... Çünkü isteyince, biraz araştırınca evde harikalar diyarı bile oluşturabilirsiniz. Biliyorum, çünkü ben denedim ve başardım. Kızımın en sevdiği eğlencelerden biri artık gölge oyunu, hatta gösterileri bana kendi bile hazırlıyor.Öncelikle ihtiyacınız olan büyük bir koli kutusu... Bu kutunun ön bölümünü bir pencere şeklinde A3 kâğıdı boyutunda kesin. Sonra buraya, yine aynı ölçülerde kestiğiniz fırın kâğıdını sıkı bir şekilde yapıştırın. Yapıştırmak işlemi için koli bandı kullanabilirsiniz. Sahneyi ışıklandırmak için cep telefonumuzun fenerini ya da bir el feneri kullanabilirsiniz.Gelelim, Hacivat ve Karagöz figürlerini nasıl yapacağımız konusuna... İnternette hazır kalıplar bulunuyor. Bunları indirip, çıktısını alarak kesip, bir karton üzerine yapıştırarak boyayın. Kenarlarına da uzun, tahta çöp şişleri de eklerseniz tüm malzemeler tamamlanıyor.Yine internetten Karagöz ve Hacivat metinleri okuyarak ya da tamamen kendi hayal dünyanızın genişliğine bağlı olarak bir oyun kurgulayabilirsiniz. Şimdiden bol eğlenceler...