İstanbul’un kültür yolu Beyoğlu’ndan geçecek

Beyoğlu tarihiyle, kültürel değerleri ve mimari dokusuyla dünyanın dört bir yanından insanların akınına uğruyor. Ne mutlu ki artık sadece tarihi ve turizmiyle değil kültür ve sanatıyla da dünyanın en iyi kültür sanat rotaları arasında gösterilecek. Öyle bir rota ki baştan sona kültür sanatın her alanındaki etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Beyoğlu Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirilen İstanbul'un yeni kültür sanat rotası 'Beyoğlu Kültür Yolu' projesinden bahsediyorum.Beyoğlu Kültür Yolu Projesi güzergahındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ederken kültür yolunu Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile gezdik...Başkan Yıldız, kültür sanat projeleriyle bireysel olarak da yakından ilgileniyor. Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'yle yaşanacak dönüşümü anlatırken gençlere ve sanata verdiği önemin altını çiziyor. Beyoğlu'nda kültür yolunu gençlerin gezmesi için Seyyah Beyoğlu projesini başlattıkları anlatıyor. Her gün 20 ila 40 çocuk evlerinden alınarak tarihi noktalar ve müzelere gezi düzenleniyor.Yıldız gerçek bir sinema tutkunu... Özel olarak bir yönetmenden sinema eğitimi almış. Başkanlık sürecinde açtığı Akademi Beyoğlu'nda ara sıra derslere katılarak öğrencilerle bilgilerini paylaşıyor.Özetle kültür ve sanatın merkezi olacak Beyoğlu'na yakışan bir başkan Haydar Ali Yıldız, kültür yolu projesinin detaylarını ondan dinleyelim."Yerli ve yabancı turistler için çekim merkezi olacak Tersane İstanbul, Haliç'in kenarında denize nazır bir proje şu anda başarılı bir şekilde yürütülüyor. Burası tamamlandığında Beyoğlu halkı burada rahatça sahilde gezebilecek, binlerce gencimiz burada iş imkanı bulacak. Tarihi dokunun korunduğu ciddi bir restorasyon çalışması yapılıyor. Burada hem de modern yapıların eklenmesiyle Türkiye'nin ve İstanbul'un turizmine önemli bir katkıda bulunacak bir proje hayata geçiriliyor. Haliç'in kenarında Taksim Meydanı gibi bir meydan olacak. Halkımız buraya gelerek yemeğini yiyebilecek, çayını içebilecek, bildiğiniz pazarlarda olduğu gibi alışverişini yapabilecek, çocuklarıyla torunlarıyla ailecek denizin kenarında hoşça vakit geçirebilecek. Tersane İstanbul Projesi, hem istihdam bakımından, hem de ülkemizin ekonomisine katkısı bakımından çok önemli bir proje. İçerisinde dört müze ile otellerin, kütüphanenin, yeme içme mekanlarının, alışveriş mekanlarının bulunacağı bir yer. Harika bir kadın müzesi ve Sadberk Hanım Müzesi olacak içinde.""Yine kültür yolunun önemli duraklardan birisi olan Taksim Camii'nin genel işçiliğinin yüzde 99'u tamamlandı. Yakında Taksim Camii'ni ibadete açacağız, hazırlıklar bu istikamette devam ediyor. Burada aynı anda 2500 kişi namaz kılabilecek. Ayrıca, cami Türk İslam sanat eserlerinin sergilendiği, sergi ve kültür merkezi de olacak. Tüm bu eserler tamamlandığında Beyoğlu'na, İstanbul'a ve ülkemize değer katacak.""İstanbul Sinema Müzesi'ni Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçtiğimiz günlerde hizmete açtık. Tarihi geçmişi ve modern altyapısıyla Atlas Sineması, Türk sinemasının galaları başta olmak üzere birçok kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak. Kameradan Hikayeye, Yeşilçam Telefonda, Yeşil Perde, arttırılmış gerçeklik odası, Perdenin Büyüsü, üç boyutlu sinema, interaktif ses ve görüntü montaj odası gibi dijital etkileşim uygulamalarının yer aldığı çok kapsamlı bir müze burası.""Yeni AKM'nin inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı. İstanbul dünya standartlarında bir kültür merkezine 29 Ekim'de kavuşacak. İçinde 2500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada'ya kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak. Yeni AKM'de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek. Bu sayede Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek.""Emek Sineması'nın ardından Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi de restore edilerek kültür sanat faaliyetlerine başladı. İçerisinde 150 kişilik sinema salonu, 95 kişilik tiyatro ve üç sergi salonu ile üst katta da çok amaçlı daha çok söyleşiler için kullanılan salonu ile hizmet veriyor.""Beyoğlu Belediyesi olarak Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'ne her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Beyoğlu tarih boyunca bütün medeniyetlerin ve kültürlerin kendilerini var ettikleri bir yer. Burada farklı kültürlerin, yaşam tarzlarının, farklı medeniyetlerin, inançların kendilerini kah sanat eserleriyle kah mimari eserleriyle var ettiklerini görebiliyoruz. Galataport'tan başlayacak olan Beyoğlu Kültür Yolu, Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Narmanlıhan, Muammer Karaca Tiyatrosu, Garibaldi Salonu, Mısır Apartmanı, Atlas Sineması Müzesi, Grand Pera Emek Sahnesi gibi Beyoğlu'nun mekanlarından geçerek Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi'nde sona eriyor. Bir yıl içerisinde tamamlanması planlanan proje ile birlikte Beyoğlu birçok yerel ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapacak."Başkan Yıldız'ın "Şu görmüş olduğunuz" diye işaret ettiği yer dünyaca ünlü The Peninsula Hotels. Başkan "Galata Port tamamlandığında şehre yeni bir yaşam ve kültür sanat alanı sunacak. Kültür-sanattan gastronomiye, turizmden alışverişe kadar pek çok farklı fonksiyona sahip olacak" diyor.Galata Kulesi'nin seyir terasındayız. Başkan Yıldız göstererek başlıyor anlatmaya: "Bak karşımızda duran Galataport. Beyoğlu'na yeni bir ivme kazandıracak olan projenin önemli bir durağı ve başlangıç noktası olan Galataport'ta sona yaklaşıldı. Proje tamamlandığında İstanbul'un, Türkiye'nin ve tabii ki Beyoğlu'muzun gözbebeği olacak. Beyoğlu Kültür Yolu Projesi kapsamında ilk olarak Galata Kulesi yenilendi. İstanbul'un en önemli simgelerinden kulede, kubbenin iç çeperine İstanbul'un fetih sonrası görünümün resmedilmiş gravürü giydirildi. Restorasyon çalışmasının bitmesiyle müze olarak hizmete açıldı. Çevre düzenlemelerinin de tamamlanmasıyla birlikte artık Galata Meydanı bir kültür meydanı olacak."Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile bomboş İstiklal Caddesi'nde yürüyoruz. Başkan belediyenin tarihi ve kültürel mirasına duyarlı gençler yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Seyyah Beyoğlu'ndan bahsetti. Bu proje ile gençler kültür yolununu önceden turluyor. Rehberler eşliğinde Beyoğlu'nun tarihi, kültürel ve dini mekanlar ile müzelerini gezen öğrenciler eğlenceli ve eğitici, dolu dolu bir gün geçiriyor.Başkan; gençlere ve çocuklara verdiği önemden bahsederken Beyoğlu'nda yeni doğan her çocuk için bir zeytin fidanı dikildiğinden bahsetti. Böylelikle bugüne kadar binlerce fidan toprakla buluşturulmuş.Sosyal Market Projesi alışılagelmiş yardım faaliyetlerinin dışında yeni bir konsept. Beyoğlu'ndaki tüm muhtaçlara ulaşmayı hedefliyorlar. Bu proje, Beyoğlu'nda ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitelerini arttırmak, sosyal yardım ve sosyal hizmet üniteleri kurarak, ilçe sakinlerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir hizmet modeli.