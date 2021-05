İçimde asi bir hippi var

Popüler müzikte alternatif pop diye bir kulvar varsa Gökçe tam da oraya cuk oturuyor. Haliyle, tavrıyla, sesiyle, müziğiyle… Yeni single'ı Kader Utansın arabesk temalı bir soft rock parça. Yeni şarkısından yola çıkarak hayatını, yolculuğu, kaderi ve müziği konuştuk.- Hiçbir zaman tek tip bir tarzla anılan bir şarkıcı, besteci asla olmak istemem. Kliplendirmediğim için bilmediğiniz çok fazla şarkım var hatta bilirseniz çok seveceğiniz damar şarkılarım var. Sürekli eğlenceli şarkı yapmak hiçbir sanatçıya zevk vermez. Üstelik evimde arkadaşlarımla takılırken genelde çok eğlenceli şarkılar dinlemem. O yüzden artık sadece eğlenceli şarkılarımı değil, slow şarkıları mı da kliplendireceğim. Tabii ki benden beklenilen eğlenceli şarkıları da yapacağım. Fakat bu pandemi döneminde kesinlikle çok eğlenceli şarkı yapmaktan yana değilim, içimden de zaten gelmiyor. Kader Utansın da aslında karamsarlık dönemimin kadere bir şekilde Gökçe isyanı oldu.Popüler anlamda ilk albümüm Böğürtlenli Reçel 2007 yılında yayınlandı. O zamanlar tekli şarkı yayınlama modası yoktu. Albüm çıktığı zaman inanılmaz bir ilgi ve övgü ile karşılandı. Çıkış şarkısı Aradım Seni hemen hemen tüm listelerde zirveye yerleşti. Ama öncesinde müzisyen olarak uzunca bir geçmişim vardı. Eskiden dijital dünya ve dijital pazarlama yoktu. İnsanlar albüm satın alır, her yeni çıkanı takip eder, evlerinde arşiv yaparlardı. Kaset ve CD satışı milyon barajlarını geçerdi. Sonra dijital çağın hızlıca dünyayı ve hayatımızı ele geçirmesi ile tüm alışkanlıklarımız değişti. Müziği üretim ve tüketim biçimleri değişti. Kısa sürelerde şarkı yayınlar hale geldik. Müziği telefon ve bilgisayar, tablet gibi ürünlerde tüketmeye başladık. Benim gibi müzisyenler için er meydanı hâlâ sahne. Sahnede torpil olmaz. Ne yaparsanız yapın seyirci bunu yemez.- Çok severim arabeski, Türk sanat müziğini... Sahne repertuvarımın içinde de vardır. Kıskanırım Seni Ben'i de zamanında yayınlamıştım. İcra eden müzisyenlere de hayranlığım vardır. Beceri ve yetenek gerektirir her müzik tarzında olduğu gibi. Bizim kültürümüzün bir parçası. Ben bu tarz müzikleri dinlemiyorum diyene inanmayın. Çocukluğumuzda kulağımıza söylenen ninniler bile makam içeriyor. Yaş aldıkça müzikal zevkler değişse bile yaşamımızın içinde arabesk esintiler kalıyor.- Yıllarca davul çaldım. Kulağımdarock müziğin binbir türlü halivar. Çok değişken bir yapım var.Bazen çok sabırsız,çok rahatsız, çoktakıntılı ve mutsuzolabiliyorum. Aynıkonuyla ilgili hemenertesi gün çokumutlu, çok sakin verahat olabiliyorum.Bu da etrafımdakiinsanları ve benibiraz yıpratıyor.Sosyal medyada gördüğünüzGökçe tabiiki size pozitif enerjivermek isteyen Gökçe.Öyle değilsem,o gün zaten fotoğrafçekmiyorum. Kimne der diye düşünmedenyaşayan birinsanım. Kendimi,evet 70'lerde yaşayan bir hippi olarakadlandırılabilirim. Hatta keşke odönemlerde yaşasaydım dediğim çokoluyor. Etrafımdaki insanları ona göreseçiyorum zaten. Ortamım, dinlediğimmüzikler hep o dönemlere ait. Buda doğal olarak vokalime de yansıyor.Ruhum hâlâ o yıllarda dolaşıyor.- Daha önceki albümlerinde yer alan bir-iki şarkının klibinde de vardı. Seyahat etmeyi, bohem yaşamayı çok seviyorum. İçimde asi, hippi, 70'lerde yaşayan bir kadın var. Özgür ruhum var. Sınırları sevmem ama sevgi ve saygı önemlidir. Serbest bir şekilde üretim yapmak için de, sizi çevreleyen etkenlerin heyecanını hissetmeyi kaybetmemeniz gerekiyor. O dinamikler her zaman değişkenlik gösteriyor. Yolda mutlu ve üretken hissediyorum. Çoğu bilinen şarkımı aslında yolculuk esnasında yaptım. Ya araba ya uçak ya da köpeğimle dolaşırken gelen bir melodi, sözün peşinden gittim. Zihnim hep çalışır bazen kendimden de yoruluyorum ama yeni yerler görmeyi yeni insanlar tanımayı çok seviyorum. Hikayeler şarkıların temelini oluşturuyor. Bazen gördüğüm bir binanın kapısı, sokakta top oynayan çocuk, camı açık pencereden dışarı sarkan perde... İlhamın nerede ne şekilde hayatınıza geleceğini bilemiyorsunuz. Yolculuk ve yol yaşamımı ve şarkılarımı besliyor.