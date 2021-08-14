Çevreci moda sözlüğü

Giriş Tarihi: 14.8.2021

Sebep olduğu çevre kirliliği nedeniyle doğaya ve dünyaya en zararlı endüstriler arasında yer alan tekstil ve moda endüstrisi çevre konularında hızlı adımlar atma peşinde. Bununla beraber de özellikle son iki yıldır moda sözlüklerine yeni kelimeler giriyor