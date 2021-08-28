Yeni nesil arabesk: İstanbul Arabesque Project

Arabesk
bu ülkede her zaman en tartışmalı ama ne hikmetse en sevilen müzik türlerinden biri oldu. Orhan Gencebay, Müslüm Gürses
, Ferdi Tayfur, Neşe ve Gülden Karaböcek gibi isimler de bu türün fenomenleri arasına girdi. Arabesk vaktiyle, 70'ler sonu ve 80'lerde halkın bütün ilgisine rağmen dönemin tek kanalı TRT
'sinde yasaktı. Elitlerin -her ne kadar gizli gizli dinledikleri hep söylenegeldiyse de- burun kıvırdığı bir türdü. 2000'lere geldiğimizde Müslüm Gürses'in popüler müzik eserlerine yaptığı cover'larla da olsa toplum arabeskle barıştı... Rock ve pop grupları, şarkıcıları arabesk cover'ları yapmaya başladı. Arabeskin altın çağı olan 80'lerde yapılan işlere nur yağdı bir anlamda.
İşte İstanbul Arabesque Project
grubu da "Yeni Nesil Arabesk" mottosuyla, 2009'da kurulan bir grup. Bugüne kadar sayısız şarkıya cover yaptılar. Müthiş konserlere imza attılar... Grup artık TRT Müzik ekranlarında %100 Arabesk adlı bir program yapmaya başlıyor. Programda yalnızca arabesk eserler yorumlanacak. Bu bir performans programı... Arabesk-fantezi müziğin en sevilen eserleri, grubun rock enstrümanlarına dayalı düzenlemeleriyle ekrana taşınacak. Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Selami Şahin, Kibariye, Gülden Karaböcek gibi sanatçıların yorumuyla dinlediğimiz hit şarkılar, bu kez "genç yorum"la, farklı bir lezzetle seslendirilecek. İstanbul Arabesque Project grubunun ev sahipliği yaptığı %100 Arabesk, TRT Müzik kanalında her pazar saat 19.45'te ekrana gelecek. Özetle bundan yıllar önce arabeske kapılarını sıkı sıkıya kapatan TRT bu kez halis muhlis bir arabesk programına ev sahipliği yapacak.
ARABESK ÇALMAK AYIP DEĞİL
Grubun davulcusu, kurucusu ve projenin mimarı Barbaros Akbulut'tan hem grup, hem program hakkında bilgi aldık. Akbulut durumu şöyle özetliyor: "İstanbul Arabesque Project 2009 yılında kuruldu. Arabesk çalacağız dedik, adımıza 'arabesk'i yerleştirdik, çalıştık, hazırlandık ve başladık mekanların kapısını çalmaya. Hatırlarsınız o günlerde değil bir barda arabesk konseri vermek, arabesk dinliyorum diyeni ayıplarlardı, kimse bunu söyleyemezdi. Sanki utanılacak bir şeydi arabesk dinlemek, ayıplanırdı. O yıllarda gerçekten kapıları çok zorladık. Amacımız gazinolarda değil, rock barlarda bu müziği çalmaktı. Ki bu da o tarihlerde imkansız bir şeydi. Yoğun uğraşlar sonucu bir konser, iki konser, üç, dört devam etmeye başladık. Konserler iyi geçtikçe kapılar bize açılmaya başladı. İşte bu bizim için bir devrimdi.Yıllar geçti, konser sayımız, dinleyicimiz katlanarak arttı. Ve bugün yine bir dönem imkansız görülen bir projeyi başarmak bize nasip oldu. Seneler önce arabesk müziğin yasaklandığı TRT'ye konser tadında bir program yapıyoruz. Aynı grup ismimizde olduğu gibi programın ismine de net bir şekilde müziğimizin adını yazdık: %100 Arabesk. Arabesk utanılacak bir müzik türü değildir. Kötü örnekleri yok mudur? Elbette vardır; her müzik türünde olduğu gibi. Ama çok da iyi örnekleri de vardır. Biz 12 senedir olduğu gibi halen gurur ve itina ile arabesk çalıyoruz."
UZUN SAÇLI TEOMAN'I DİNLEDİNİZ Mİ?
"Pop müzik için Tarkan neyse, Türk rock'ı için Teoman da odur" desek yabartmış olmayız sanırım. Teoman vaktiyle 'underground' sayılan rock müziğin ana akıma eklenmesinde, popülerliğinin artmasında ve yeni grupların, şarkıcıların önünün açılmasında çok büyük emeği olan isimlerden biri. Aynı zamanda yazdığı muhteşem sözlerle kendisine bir rock şairi dersek de yanılmayız... 1980'lerin sonundan beri bu müziğe emek veren bir isim Teoman... O dönemlerde grubu Mirage'la underground rock camiasında yine ünlüydü... Türkiye'nin en kıdemli heavy metal gruplarından Whisky'nin başarılı davulcusu Alpay Şalt, Teoman'ın Mirage grubuna vokal yaptığı, 'uzun saçlı' dönemlerinden bir video paylaştı geçenlerde YouTube'da, kendi arşivinden... TRT'de yayımlanan Yarım Elma programından, canlı kaydedilmiş bir performans videosu. 30 küsur yıl önceki Teoman'ı görmek ve dinlemek isteyenler için linki şuraya bırakalım: "https://www.youtube.com/watch?v=3Q2hqZvj0FM"