7/24 Şehirde yaşam

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 16 Ağustos'ta ülkemizin önde gelen koro şeflerinden Mehmet Güntekin'in yönetiminde AKM'de keyifli bir fasıl gecesi sunacak. Başarılı solist Atakan Akdaş'ın serhânende ve gazelhan olarak sahne alacağı konserde Kürdîlihicazkâr makamından eserler seslendirilecek. Unutulmaz Türk müzikalleri, Müzikhaller'de yepyeni bir kurguyla seyirci huzuruna çıkacak. 19-20- 21 Ağustos'ta İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncuları, sevilen müzikallerimizden derlenen bir seçkiyi renkli danslar ve yorumlarla sahneye taşıyacak. Can Şıkyıldız'ın yönettiği, Lalizar Kemaloğlu ve Fazıl Aksakal'ın dans ve koreografisini üstlendiği Müzikhaller, seyircilere klasikleşmiş şarkılar eşliğinde özel bir akşam yaşatacak.HÜSAMETTIN Koçan, Atölyesi'nin Belleği ile 11 Ağustos'ta Bodrum Mausolos Sergi Salonunda izleyici ile buluştu. Koçan'ın sergisi, bir ay boyunca izleyicilerin ziyaretine açık olacak. "Sanatçının atölyesi beynidir, kalbidir ve içinde yaşadığı dünyadır. Dönüp dolaşıp tüm bu birikimleri uygulamak için bir mekâna ihtiyaç duyar, o mekân da sanatçının atölyesidir. Bu nedenle de 'Atölyenin Belleği' sergimde tanıklıklarımı izleyiciyle olanaklar ölçüsünde paylaşmak istedim" diyen Koçan'ın sergisinde, geleneksel tuval resminden, yeni malzeme deneyimlerine doğaya, doğadan gelen çamura, yaprağa, muma ve endüstriden gelen silikona oradan kiç malzemelere ve yüksek teknolojinin imkânlarına temas eden izleri takip eden bir yolculuktan sunan37 yapıtı yer alacak.MODA sahnesi, Şair İlhan Sami Çomak'ın çocukluğundan başlayarak, tutuklanmasını, şairliğini, adalet mücadelesini ve hayatı anlama biçimini anlattığı oyunu Hayat Seni Çok Seviyorum ile perdelerini açıyor. Oyun, 8 Eylül 2022 tarihinde prömiyer yapacak. Gülseven Medar ve Ali Tekbaş'ın oynadığı oyunu Kemal Aydoğan yönetiyor. Sahne tasarımı Bengi Günay'a, ışık tasarımı ise İrfan Varlı'ya ait. Oyunun animasyon ve afiş tasarımında Saeed Ensafi imzası bulunuyor.İSPANYOL müziğinin önemli seslerinden Buika, 26 Ağustos'ta Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu'nda, 27 Ağustos'ta İstanbul Maximum Uniq Açıkhava'da sahne alacak. Flamenko, soul ve cazın harmanladığı müziği ile yepyeni bir tarz yaratan, birkaç kez Latin Grammy Ödülleri'ne aday gösterilen sanatçı, 2010 Latin Grammy Ödülleri'nde En İyi Geleneksel Tropik Albüm ödülünün sahibi oldu. Aspendos ve Uniq Maslak'ta ilk kez sahne alacak olan, 2010 yılında 50 Harika Ses'ten biri olarak seçilen Buika biletleri satışa çıktı.Alternatif rock'ın en sevilen gruplarından Pinhani'nin şarkıları 23 Eylül Cuma akşamı KüçükÇiftlik Park'tan İstanbul'a yayılacak! 2004 yılında kurulan Pinhani konserde, tüm müzik camiasının diline dolanan Dünyadan Uzak teklisinin yanı sıra ilk albümlerinden günümüze kadar en sevilen şarkılarını seslendirecek. Vokalde Sinan Kaynakçı, gitarda Akın Eldes ve Eray Polat, klavye ve bas gitarda Selim Aydın, davulda Hami Ünlü'nün yer aldığı grup, Bilir O Beni, Ne Güzel Güldün, Dön Bak Dünyaya, Sevmekten Usanmam gibi şarkılarıyla sevenleriyle buluşacak.BU sene altıncısı düzenlenecek olan Bozcaada Caz Festivali, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkılarıyla 26-27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde adanın iyileştirici ve yenileyici gücünü yansıtan Keşif programıyla ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Bozcaada Caz Festivali, bu yıl da toplumsal cinsiyet eşitliği, ekolojik dönüşüm, ve erişilebilirlik başlıklarındaki savunuculuk alanları üzerinde duruyor. Adanın yerel ve kültürel tarihi, gastronomi, girişimcilik, sanat ve iyi olma hâli (wellbeing) dahil olmak üzere farklı ilgi alanlarına hitap eden bir program seçkisi sunuyor.