Capcanlı ve iddialı bir bahar bizi bekliyor

An itibariyle nisan ayına yani dolayısıyla bahar mevsimine giriş yapmış durumdayız... Hava yavaş yavaş ısınırken ve bayram tatili için hepimiz gün saymaya başlamışken yapacak en güzel şey yeni sezonu güzelce analiz edip, alışverişe çıkmak. "İdil zaten geçen hafta başlamıştın biraz biraz bu sezondan bahsetmeye" diyenleriniz vardır eminim... Evet başladık ve bu hafta da bu sezona damga vuracak trendleri anlatmaya devam edeceğiz... Çünkü bu ilkbahar-yaz sezonu pandemi sonrası yaşadığımız tüm o çılgın süreci geride bıraktığımız, eski normallerimize geri döndüğümüz ve yazın keyfini tüm stil rahatlığıyla yaşayacağımız ilk ilkbahar-yaz sezonu... 2023 ilkbahar-yazının geçtiğimiz yıldan farkı artık bir ruhunun olması... Hepimiz bu sezon daha özgüvenli, daha bedenlerimizin ve kombinlerimizin içinde konforlu ve hayat dolu hissedeceğimiz, hastalık korkusunu bir yana bıraktığımız bir döneme giriyoruz... E hadi o zaman hep beraber bakalım bu sezonun öne çıkan trendlerine..Bohem, hippi, çılgın... Bir anda stilinize farklı bir hava katmak istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit hemen püsküllü bir parçayı dolabınıza katın. O kadar kolay ki... Püsküllü bir ceket, püskül detaylı süet çizmeler, püsküllü bir çanta ya da püskül detaylı bir tişört... Aklınıza ne gelirse... Günlük kombinlerinizin içine bunlardan sadece birini katın ve ortaya ne kadar farklı görünüm çıkardığınıza bakın... Emin olun tek bir püskü detayının görünümünüzü bu kadar nasıl değiştirdiğine siz bile inanamayacaksınız...Bu ilkbahar-yaz sezonunda renklerin en çılgınları sizinle olacak... Fosfor pembeler, fosfor turuncular, fosfor sarılar, fosfor yeşiller... Bu renklerin popüler olmasının en güzel yanı yaz aylarında yanık tenle mükemmel görünüyor oluşları... Ayrıca yazın vazgeçilmezi jean ve beyaz parçalarla kombinlemesi de çok kolay. Fosfor renkler ayrıca iddialı ve havalı da görünüyor kabul edelim. Kim Kardashian ve Hailey Bieber gibi isimler çoktan bu trendin takipçisi olmuş durumda. Bu taz renkler kullandığınızda modunuzun da yükseleceği kesin mi kesin...Bu bahar transparanlar, fileler, organza kumaş detayları hemen hemen her yerde... Ama bu transparanlık seksilikten çok romantizm etkileri taşıyor. Transparan bir ceketle giyilen spagetti asklı tişörtlerin bolca karşımıza çıkacağı bir sezon... Ve transparanlar seksi siyahlarla bütünleşmiş durumda değil. Onun yerine pastel ve beyaz tonlarda...Prada, Loeve yan aklınıza gelebilecek her türlü büyük modaevi çoktan bu trendi koleksiyonlarına eklemiş durumda... Beyaz askılı atletler 2000'ler modasının vagzeçilmezleri arasındaydı. Şortlarla, eteklerle, pantolonlarla bu sade ama iddialı tişört modelinin çok hoş görüneceği kesin...Bu parlak iplikli kumaşlar kesin olarak bu sezon en popüler günlerini yaşıyor. Geçen ilkbahar-yaz sezonunda mayo ve bikinilerde yavaş yavaş görmeye başladığımız bu kumaş bu sezon her yerde... Bu sezonda da mini elbiselerde, mayo, bikini ve kısa üstlerde bu kumaşı sıklıkla göreceğiz. Bu kumaşın ne kadar defo gösterir olduğunun da altını çizmekte ve giyerken dikkat etmemiz gerektiğiniz söylemekte de yarar var.Günün en romantik saati tabii ki güneşin battığı o an... Ve o anın bu kadar büyüleyici oluşunun nedeni gökyüzünün bulandığı renk paleti... Kırmızılar, turuncular, pembeler, sarılar, morlar... İşte bu renklerin tümü yani güneşin batışı kesinlikle modaevlerinin en büyük ilham kaynakları arasında bu sezon... Etro, Victoria Beckham, JW Anderson, Ferragamo, Stella McCartney bu trendin en yakın takipçileri...Bu sezon tabii ki yıllardır olduğu gibi spor ayakkabılar yine çok ama çok popüler. Ama düz platformlu ve rengarenk olanlar özellikle çok ama çok popüler... Adidas'ın Gazelle model ayakkabıları bu dönemin en popüler ayakkabıları olmuş durumda...Kargo pantolonlar, haki yeşiller, süet postallar, atleti andıran tişörtler... Hepimizin içinde uyuyan militer hava bu ilkbahar-yaz sezonunda uyanışa geçiyor. Kargo pantolonlar hatta o havaya sahip etekler, yelekler aklınıza gelebilecek her parça çok ama çok popüler. Isabel Marant, Louis Vuitton, Givenchy, Miu Miu gibi modaevleriyse bu trendin en iddialı temsilcileri...2023 ilkbahar-yaz sezonuna ait defilelere şöyle bir baktığınız zaman eminim transparan ayakkabılar dikkatinizi çekmiştir. Şeffaf jelibonları andıran bu tarz ayakkabılar Valentino'dan Loewe'ye kadar sayısız markanın koleksiyonlarında yer almış durumda... 2016'dan bu yana parça parça yükselişe geçen bu trend bu sene en popüler günlerini yaşıyor. Jennifer Lopez, Rihanna, Bella Hadid gibi isimler ve Kardashian- Jenner klanı çoktan bu trendin takipçisi olmuş durumda.Her sezon hepimiz birer siyah çanta alırız... Bejler, camel'lar, vizonlar ise ara tonlar olduğu için dolabın kurtarıcı çantaları oluyor... Peki ya bu ilkbahar-yaz sezonunda sizlere çılgın, oyuncakları andıran çantaların popüler olduğunu söylesem... Bence hepimizin biraz hayal kurmaya, çocukluğumuza geri dönmeye, hayatın ciddiyetinden uzaklaşmaya ihtiyacımız var... Bu nedenle de bence ne yapın edin bu sezon hazır trendken bir tane çılgın çantayı dolabınızdaki çanta koleksiyonuna ekleyin. Benim favorim Gucci'nin Gremlin'ler filminden esinlenerek tasarladığı çantalar...Çiçek deseni, üç boyutlu çiçek işlemeleri bu sezon her yerde... Jonathan Anderson yönetimindeki Loewe bu üç boyutlu çiçek trendini çılgın bir ustalıkla hafızalarımıza kazıdı bile... Prada ise sade ve zarif dokunuşlarla çiçek motiflerini hayatlarımıza sokmuş durumda... Çiçekler dediğimiz gibi her yerde... Saten çiçek formlu çantalar, çiçek işlemeli ayakkabılar, çiçekli elbiseler, etekler... Aklınıza gelebilecek her yerde çiçeklerle karşılaşacağız...Uzun eteklerin her türü ancak özellikle de uzun jean etekler çok ama çok popüler. Derin yırtmaçlı bu etekleri babet ve spor ayakkabılarla rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama kabul edelim bu etekleri düz bir babetle giyebilmek için vücut proporsiyonunuza ve fiziğinize güveniyor olmanız şart.90'ların en önemli trendlerinden biri askısız üstlerdi... Bu sezon bu trend yeniden gündeme gelmiş durumda... Jean'lerin, eteklerin, pantolonların üzerine bu tarz üstler giyip baharın tadını çıkarmanın tam zamanı.Gümüş tonlara bir pantolon, etek, babaet, spor ayyakbısı ya da çanta bu sezon kesinlikle dolabınızda olmalı. Her markada Zara ve Mango gibi hızlı giyim markalarında da bu trend çok yakında takip edilmiş durumda. Beyaz gömlek ve tişörtlerle mükemmel görünen bu parçalar ilkbahar-yaz sezonunda gündüzden geceye uzanan planlarınız için de çok doğru bir tercih olacak.Bu yazın sahillerde ve şehirde bol bol kalın saç bantlı kadınlar göreceğiz. Kombinlerinize sade, sportif ve genç bir hava katabilecek olan bu bantlar yüz hatlarına güvenen kadınların vazgeçilmezi olacak.