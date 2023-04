Şüphe, zehirli bir ok gibidir

Başlangıçta her şey çok yolunda ilerliyor, bunu gördükçe partnerinizle daha ileriye gidip hayatlarınızı birleştirme kararı veriyorsunuz. En başlarda her şey gözünüze çok normal ve çok güzel geliyor. Çatışmalar yaşansa bile o anlarda eşinizi alttan almak ve hoşgörüyle yaklaşmak sizin için çok kolay oluyor. Fakat zaman geçtikçe bu ufak gibi görünen sorunlar bir çığ gibi büyümeye başlıyor. Bu alttan almaların ve problemin çözülmeyip bastırılması sonucunda da aşılamayacak problemler haline geliyor. Günümüzde aldatmanın en büyük sebeplerinden biri de çiftlerin birbirleriyle olan tartışmaları ve sorunlardan kaçtığı durumlardır. Şiddet bir evlilik için ne kadar yıkıcıysa, aldatma da en az bu durum kadar yıkıcıdır. Aldatma akla her ne kadar önce cinselliği getirse de duygusal anlamda aldatma da mümkündür. Kadınlar daha çok duygusal aldatma gerçekleştirirken, erkeklerde daha çok fiziksel aldatma görülmektedir. Peki aldatıldığınızı nasıl anlarsınız, bunu gösteren sinyaller nelerdir? Bunlara bakalım biraz.Değişim, gelişim elbette ki hayatımızın kaçınılmaz bir parçası fakat burada bahsettiğimiz değişim aniden var olan bir farklılık olmaktadır. Örneğin düne kadar konsere gitmekten nefret eden eşiniz bir anda konsere gitmekten çok keyif almaya başladı veya hiç sevmediği bir yemek birden en sevdiği yemek haline dönüştü gibi aslında normalde yaşam tarzına uygun olmayan birçok değişime dikkat edilmesi gerekiyor. Bu gibi ani ve keskin değişimler altında ciddi sorunlar barındırabilir.Elbette ki cinsel yaşamda değişiklikler, fanteziler cinsel hayata renk katan durumlardır. Bu durumlar partnerlerin cinsel yaşantılarını hem canlı tutar hem de kişilerin birbirine karşı daha fazla çekim hissetmesini sağlar. Ancak cinsel yaşamda bu gibi olumlu değişikliklerin yanı sıra tamamen görünen bariz değişimler, alışkanlıklar var olmaya başladıysa bu duruma da dikkat etmek gereklidirPartnerinize sizi aldattığını anladığınıza dair sinyaller verdiğinizde veya şüphelendiğinizi hissettiğinde yüksek tepkiler veriyorsa, konunun üstünü örtmek için sizi baskılıyorsa bu konunun öğrenilmesinden kaçındığı için size olumsuz davranışlarda bulunuyor olabilir.Özellikle ailesinde aldatma tablosuna şahit olmuş kişilerde yüksek oranda aldatma eylemini normalleştirme görülebilir. Artı olarak aldatma davranışını gerçekleştirdiğinde kişinin kendi ailesinden onay alması da bu durumu başlatma ve sürdürmede etkili olmaktadır. Normalleşen bu davranışla birlikte de partneriniz artık sürekli olarak zihninde aldatmayı normalleştirecektir. Aldatan kişi bu durumdan her ne kadar keyif alıyor olsa da içinde bir yerlerde suçluluk duygusuyla da mücadele etmeye çalışır. Bu suçluluk duygusuyla mücadele etmek için de kendisinin yaptığı bu davranışı haklı çıkaracak sebepler bulmaya çabalar. Son zamanlarda partnerinizin sizi eleştirmesinde yaşanan artış, daha önce hiç bahsetmediği olumsuz yanlarınızdan bahsetmesi, sürekli olarak sizde belirli hatalar ve kusurlar bulmak için çabaya girmesi ilişkinizde bir şeylerin yanlış gittiğinin habercisi olabilir.Özellikle uzun süre devam eden ilişkiler ve evliliklerde çiftler, maddi konuda birbirlerinden destek almaktadır. Birbirlerinin harcamalarından, evin giderlerinden haberdar olup ona uygun bir şekilde harcama planı oluştururlar. Eğer ki partneriniz son zamanlarda bu harcama alışkanlıklarınızın çok üstünde bir para harcama davranışında bulunuyorsa bu duruma dikkat edilmelidir.İlişkilerde iyi zamanların olması ne kadar normalse kötü zamanların olması da o kadar olağandır. Her ilişkide tartışmaya neden olan problemler, ortak noktaya varılamayan sorunlar bulunabilir. Ancak son zamanlarda bu problemler bir anda problem olmaktan çıkıp hallolduysa ve artık bir sorun bulunmuyorsa bu durum da üzerinde düşünülmesi gereken bir sorundur.Aldatmanın anlaşılması için birçok madde bulunmasına karşın bunu sadece sinyallerle anlamak elbet mümkün olmayabilir. Bu sinyaller işlerin yolunda gitmediği ve bazı konularda şüphe duymanız için sizin harekete geçmenizi sağlar. Fakat aldatma oldukça zorlu bir olgu olduğundan ötürü partnerinizi aldatma ile suçlamadan önce hissettiklerinizi onunla paylaşabilir ve bu konuda onun size açık ve dürüst olması için onu ikna edebilirsiniz. Hatasını anlayan partnerinizle yola devam etme kararı aldıysanız, bu durum aldığınız yaraların daha hızlı iyileşmesine destek olacaktır.Aldatan kişiler genellikle bu suçluluk duygularıyla baş edemedikleri için bu duyguyu karşılarındaki kişiye yükleyerek bir nevi daha rahat hissetmeye çalışırlar. Yani eğer ki partneriniz onaylanmayacağını bildiği aldatma eylemini gerçekleştiriyorsa bu durumun yarattığı zor duygulardan kaçınmak adına bu duyguları size yansııtıp kendisini aldattığınız yönünde sizi suçlayabilir. Bu durumla birlikte sizin savunmaya geçme sahneninizi hazırlar ve bu durumu onun üzerinde düşünmenizi engeller.İlişkiniz partnerinizin bir başkasını aldatması sonucunda başlangıç gösterdiyse, sizin de aldatılma ihtimaliniz yüksek olasılıklıdır. Çünkü kişi ilişkisi olduğu halde başka biriyle olmaktan rahatsızlık duymuyorsa, aynı duyguyu devam ettirecektir.Aldatma denilince ilk aklımıza partnerin dış görünüşündeki olağandışı değişimler gelmektedir. Partneriniz normal zamanda olduğundan daha fazla dış görünüşüne özen göstermeye başladıysa , sık sık kendisiyle ilgili alışveriş harcamaları yapıyorsa, parfüm seçimine kokusuna özen göstermeye başladıysa bu durumlar genellikle partnerinizin bir başkasını etkilemek için göstermiş olduğu çabalardır.Sizin kendinize yarattığınız bireysel zamanlarda (alışveriş, arkadaş buluşmaları vs.) gibi durumlarınızı çok fazla kontrol etmeye kısıtlamaya çalışıyorsa partneriniz kendi zamanını başka bir kişiye uygun hale getirmek için bu davranışta bulunuyor olabilir. Partnerinizin son zamalarda fark edilecek kadar geç saatlerde işten çıkışı, mesaiye kalması, eskiden keyifle yaptığınız rutin planlara uyum göstermede zorlanması veya geç katılması gibi durumlar da konuyla ilgili endişelenilmesi gereken noktalardır.