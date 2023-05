64 kareden taşan hikayeler

Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda Türk sporcuların elde ettiği büyük başarı hafta içinde gazetelerde yer aldı. 26 sporcu ile katıldığımız şampiyonada 15 sporcumuz branşlarda ilk 3'e girdi. İş Bankası'nın uzun yıllardır üstlendiği satrançta, Türkiye 15 madalya ile Avrupa'nın en başarılı ülkesi oldu. Biz de şampiyonada altın madalya kazanan biri başkentimizden Zeynep Çiftçi (17), diğeri İstanbul'dan Hasan Hüseyin Çelik (15) ile buluştuk.Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, bu başarının temelinin uzun yıllar süren çalışmalarının ürünü olduğunu söylüyor. Tülay, "Bu başarılar tesadüf değil, biz şaşırmıyoruz. Dünya satrancına damga vuracak bir nesil geliyor. Elbette bu yolda yalnız yürümüyoruz. Çocuklarımızın aileleri onlar için büyük fedakarlık yapıyor. Yine satranç ailesinin önemli bir ferdi olan İş Bankası'nın da bugünlerde payı büyük. 2005'ten bu yana okullarda açılan 30 bini aşkın satranç sınıflarıyla öğrencilerinin gündemine bu sporu beraber oturttuk" diyor.Zeynep Çiftçi hafta içinde Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası 17 yaş kızlar kategorisinde altın madalya aldı. 2023 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda ikincilik madalyası da boynunda. Gözlerini kapattığında kendini ODTÜ mezunu endüstri mühendisi olarak düşleyen Zeynep Çifçi'ye sözü bırakalım:2006 yılında Koaceli'de dünyaya geldim. Satranç ile anaokulunda tanıştım. Ailem Ankara'ya taşındıktan sonra TÜZYEKSAV (Türkiye Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler Eğitim Kültür Sağlık Vakfı) Ortaokulu'na geçtim. Eğitimime TÜZYEKSAV Liderler Fen Lisesi'ne devam ettim.Satranç sayesinde disiplinli çalışmayı ve analitik düşünmeyi öğrendim. Edindiğim bu özellikler akademik anlamda da başarılı sonuçlar almamı sağladı.Çok fazla turnuvaya katılıp onlara hazırlık sürecimiz var. Okulum bu süreçte beni çok destekliyor. Kaçırdığım derslerin ve sınavların telafilerini yapıyorlar, ben de satrançtan arta kalan zamanlarda ders çalışıyorum.Satranç bana en çok geometri dersimde katkı sağlıyor.Evde kardeşim Kerem'le keyifli zaman geçirmek adına satranç oynuyoruz.Satranç dışında yüzme ve oryantiring sporlarını yapıyorum. Bu fiziksel sporları yapmak kesinlikle satrancıma katkı sağladı.Son izlediğim filmi sormuşsunuz, Sherlock Holmes: Gölge Oyunları. Fakat daha ziyade ailemle tiyatroya gitmeyi tercih ediyorum. Ankara'da olmak tiyatroya gitmek için avantajlı oluyor. En son İstanbul Tiyatrosu oyunu Seni Unutmak İstemedim ki oyununu izledik. En son okuduğum kitap ise Garry Kasparov'un Derin Düşünce'si.En çok ilk Kadınlar Dünya Satranç Şampiyonu Vera Menchik ile satranç oynamak isterdim.Bir satranç taşı olsaydım, tahtadaki en yüksek hareket kabiliyetine sahip ve en kuvvetli taş vezir olmak isterdim.Hasan Hüseyin Çelik, Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası 15 yaş genel kategoride altın madalya alırken, 2023 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda ikinci oldu. İstanbul'da ENKA Lisesi'nde okuyan ve satranç kariyerinde önemli bir destek gördüğünü belirten Hasan Hüseyin, kısa sürede GM (Grand Master) unvanıyla Türkiye'yi temsil etmeyi düşlüyor. Laf aramızda kendisi iyi bir yazar.Uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi temsil etmek, başarılar elde etmek benim için büyük bir gurur kaynağı.Satranç benim için bir topluluk ve sosyal bağlantı kaynağı oldu. Satranç turnuvalarında ve kulüplerde bulunmak, diğer satranç tutkunlarıyla bir araya gelmek ve deneyimlerimi paylaşmak benim için büyük bir keyif oldu. Satranç sayesinde, dünyanın farklı bölge ve kültürlerden insanlarla bağlantı kurma fırsatım oldu. Dünya vatandaşı oldum diyebilirim.Her turnuvaya gidip döndüğümde arkadaşlarım ve öğretmenlerim nasıl bir turnuva geçirdiğimi merak edip soruyorlar. Arkadaşlarım arasında satranca ilgi arttı. Hatta bazı arkadaşlarımla teneffüs aralarında maç yapıyoruz.Satrancın birçok dersime katkı sağladı ama matematiğe etkisi bambaşka. Hamleleri hesaplamak, rakiplerin hamlelerini tahmin etmek, olası sonuçları değerlendirmek, matematik dersindeki problem çözme hızımı artırdı.Evde kardeşim Ali Alper Çelik oynuyorum. Kendisi şampiyonlukları olan iyi bir satranç oyuncusu.Satranç dışında okulumuzda profesyonel olarak masa tenisi oynuyorum. Bir çeşit bilardo olan snooker oynamayı çok seviyorum. Yeni ilgim, öğle aralarında arkadaşlarımla futbol maçı yapmak.En son izlediğim The Fault in Our Stars adlı filmi izleyip, aynı zamanda kitabını okudum.Satrançın daha popüler bir spor dalı olması, zihinsel gelişime katkı sağlar, erişilebilirlik ve kapsayıcılığı artırır, rekabeti teşvik eder, topluluk bağlarını güçlendirir ve satrancın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlar. Satrancın popülerliğinin artmasını isterim. Hatta satranç sporunun futbol kadar popüler ve maddi getirisi de olan bir spor olmasını çok arzu ederim.Uranyum deneyleri sonucu radyoaktiviteyi keşfedip Nobel alan ilk kadın olan bilim insanı Marie Curie ile satranç oynamayı çok isterdim.