Heavy metal efsanesi İstanbul’da!

Metal tarihinin en büyük gruplarından Manowar, hafızalara kazınacak muhteşem bir konser için dört yıl aradan sonra yeniden Türkiye'ye geliyor! Bugüne kadarki en büyük turneleri Crushing The Enemies Of Metal Anniversary kapsamında ülkemize gelmek için gün sayan Manowar, 3 Haziran akşamı şehrin eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park'ı dolduracak on binlerce "Manowarrior"a ve İstanbul'a eşsiz bir metal deneyimi sunacak. Grubun, sekiz ölümsüz albümden seçilen bir set-list çalacağı tarihi konser, devasa sahne prodüksiyonu ve görsel şovlarla bir heavy metal şölenine dönüşecek. 40 yılı aşkın bir süredir heavy metal bayrağını en tepelerde taşıyan efsanevi grup Manowar, bir kez dahaTürkiye'ye gelmeleri için çağrıda bulunan Türk "Manowarrior"ları cevapsız bırakmadı! 2022'nin tek Türkiye konseri için Crushing The Enemies Of Metal Anniversary turnesi kapsamında bir kez daha KüçükÇiftlik Park'a gelmeye hazırlanan Manowar, 3 Haziran Cumartesi akşamı alanı dolduracak binlerce hayranına eşsiz bir metal deneyimi sunacak. Şarkıları, tutkuları ve hırslarıyla müzik dünyasını sonsuza dek değiştiren grup, dört yıl aradan sonra gerçekleşecek bu büyük kavuşmada 'Battle Hymns', 'Into Glory Ride', 'Triumph Of Steel', 'Kings Of Metal' ve 'Warriors Of The World'ün de aralarında bulunduğu sekiz ölümsüz albümden seçilen bir set-list çalacak. 1980'de kurulan, çıkardığı albümler ve klasikleşmiş onlarca şarkısıyla metal müziğin ilk akla gelen gruplardan biri olan Manowar; Eric Adams'ın benzersiz çığlıkları, Joey DeMaio'nun yürek hoplatan basları ve kimseye benzemeyen sahne performanslarıyla adını metal tarihine hiç silinmeyecek şekilde yazdırmış bir grup. Daha önce ülkemizde konserler veren ve her seferinde unutulmaz anılar bırakan Manowar'ın beyni Joey DeMaio "Türkiye'ye bir kez daha geleceğimiz için çok heyecanlıyız," diyor ve ekliyor: "Türk Manowarrior'lar metal için yaşıyor. Tüm dünya biliyor ki Türkiye'deki konserlerimizde dev bir enerji patlaması yaşanıyor. Türkiye konserlerimizdeki enerji gerçekten nefes kesici."Hip-Hop dünyasının üretken ismi Eureka beğeni toplayan çalışması Bebek'in ardından bu kez 'Gitme Daha Erken' ile arayı açmadan dinleyicilerini yeni hikayesini dinlemeye davet ediyor. Yaşadığı deneyimler sonucu ikili ilişkilerin dönüşümünü hem romantik hem de enerjisi yüksek bir şekilde anlatan 'Gitme Daha Erken', 26 Mayıs Cuma günü tüm dijital platformlarda yayınlandı. Şarkının mix-master işlemlerinde ise müzisyenin daha önce de iş birliği yaptığı David More imzasını görüyoruz. Şarkıyı şöyle anlatıyor kendisi: "Nasihatımsı bir söylemle başlayan 'Gitme Daha Erken', aslında eleştirdiği ve ilişkilerin dönüştüğü şeyin; karakterlerin birbirleri arasında tehlikeli birer vazgeçilmeze dönüşmesini konu alıyor."Kurulduğu 1996 yılından bu yana trip hop'u, pop ve çok sesli elementlerle sentezleyen Belçikalı grup Hooverphonic, 14 Temmuz 2023 Cuma gecesi Uniq Açıkhava Sahnesi'nde konser vermek üzere Epifoni ve Kod Müzik organizasyonu ile İstanbul'a geliyor! Hooverphonic alışılmışın dışına çıkmayı seven bir grup. 25 yılı aşkın bir süredir, kendi benzersiz, anında tanınabilir sound'larını mükemmelleştirdiler. Alex Callier (söz yazarı/yapımcı) ve Raymond Geerts (gitarist) ilk günden itibaren grubun bel kemiği oldular. Çok çeşitli yetenekli şarkıcılarla birlikte çalıştılar ve 2020 sonbaharından bu yana Geike Arnaert'in ikonik sesiyle yeniden bir araya gelmekten mutlular. Grubun yepyeni şarkısı 'Por Favor' ise geçtiğimiz hafta yayınlandı.