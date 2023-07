Erkekler kadınlara göre daha zayıf yetişiyor

Şarkıları dilden dile dolaşıyor, oynadığı diziler reyting rekorları kırıyor. Seyircisi ve dinleyicisi onu çok seviyor. Kutsi'den bahsediyorum. Bugünlerde, atv ekranlarında oynadığı Üvey Anne dizisindeki Faruk karakteri ile yine gündem oldu. Eşini kaybeden Faruk, üç çocuğu ile yaşam mücadelesi veriyor. Onun ve çocuklarının yaşadıkları, seyirciyi gözyaşlarına boğdu ve herkes gelecek bölümlerde neler yaşanacağını merak etmeye başladı.Biz de Kutsi ile bir araya geldik ve diziyi, Faruk karakterini, baba ve eş olmayı konuştuk.- Öncelikle tekrar ekranlarda olmak benim için büyük keyif, Üvey Anne projesi benim için yeni bir oyunculuk serüveni aslında hem hikaye olarak hem oynadığım karakter sebebi ile kendi adıma çok heyecanlıyım. Faruk bu zamana kadar oynadığım karakterler içinde çok fazla renk barındıran bir karakter. Senaryoyu okuduğumda beni en çok heyecanlandıran tam olarak buydu.- Kutsi, Faruk'a göre çok daha çekingen biri aslında (gülüyor). O yüzden bu soruyu Kutsi olarak cevaplayacaksam kendimi anlatmayı çok beceremem ama Faruk karakteri ile yakaladığımız ortak nokta duygusal ve güçlü bir yapıya sahip olmaları.- Bu kişinin içinde bulunduğu hayat şartlarına göre değişir. O yüzden doğru ya da yanlış diye bir yorum yapamam ama tabii ki Faruk'un yaşadığı çok zor bir durum.- Erkeklerin kadınlardan daha çok yardıma ve ilgiye muhtaç olduklarını düşünüyorum. Doğduğumuz andan beri annelerimiz hep el üstünde tutarlar bizi. Özellikle Türk toplumunda böyle bir şey vardır. Hani erkek evlat farklıdır, "Sen yapma oğlum ben yaparım..." derler. Dolayısı ile erkek, kadına göre daha zayıf yetişmiş oluyor. Biz erkekler de tabi, Allah kimsenin başına böyle bir eş kaybı vermesin, ama böyle bir olay olduktan sonra ortada kalınca, bence biraz erkeğin kendine bakma dürtüsü eksik olduğundan hayatında bir eş, bir anne, bir yoldaş arıyor. Sığınılabilir bir liman olarak tekrar bir evlilik yapıyor. Dolayısı ile Faruk'un seçiminde çocuklarına gösterilen ilgi onların mutlu olması, kendi annesinden, ailesinden ablalarından gördüğünü başka bir kadında görünce hayatına eş olarak dahil ediyor.- Çalışmak ve çok çalışmak, samimi ve anlaşılır olmam, 'Ben oldum' dememem ve çalışma doğrusunda her dakika bir şeyler öğreniyorum. Yeni başlayan bir oyuncudan da bir şeyler öğrenebiliyorum. Sette yönetmenden ve oyuncu koçu hocamdan da bir şeyler öğrenebiliyorum. Doktorlar dizisinde mesela hocam Allah rahmet eylesin Cüneyt Türeldi (gizli oyuncu koçum) başarı, özveri dinlemek ve çok çalışmaktan geçiyor derdi. Gözlemlemek ve çok çalışmak... Ne olursa olsun.- Ben sokakta karşılaştığım insanlarla genellikle kaynaşmayı çok seviyorum. Çünkü insan seven bir yapım var, onlarla konuşuyorum, sohbet ediyorum, fikirlerini alıyorum yorumlarını dinliyorum çünkü ondan bizim bulunduğumuz set ortamları dışında ayrı bir bakış açısına sahipler ve hepsinin fikirleri çok değerli. Elimden geldiğince de yanlarında olmaya çalışıyorum. Kadın erkek hayran diye de ayırt etmiyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben güzel bir yoldayım onlar da benim yanımda bana arkadaşlık eden dostlarım diye düşünüyorum.- Kutsi aslında sevgi insanıdır. Bu aşk olarak da değerlendirilebilir. Bir kardeş bir abi olarak da değerlendirilebilir. Kutsi insan sever. Ama elbette ki gönlün mutlu olsun, karşındaki kadını mutlu etsin isteyen bir adamdır. Benim sonuçta müzisyen bir kimliğim var bazen hayallerimde bir şeyler yazıyorum, bazen içsel duygularım da bir şeyler yazıyorum bazen yaşadığımız bir saniyelik bir olaya bu bir bakış da olabilir, otobüste geçerken birinin camından dalgın duruşu... ama yaşamın kendisi başlı başına bir aşk...- Seyircilerimiz bizimle kalsınlar bizimle olsunlar. Çünkü biz bu hikâyeyi kesinlikle yaşayarak çekiyoruz ve hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Çok güzel bölümler seyircimizi bekliyor hem ağlayacağız hem güleceğiz ama tamamıyla bir aile dramı. Buradan atv izleyicilerine tüm atv çalışanlarına, Onn medyanın sahibi yapımcımız H.Hakan Eren'e yönetmenimiz Yasemin Türkmenli'ye, iyi bir kalemi olan senaristimiz Yasemin Kırbaş'a tüm set ekibine ve oyuncu arkadaşlarıma, sette emeği geçen herkese ve müziklerimizi yapan Eser Taşkıran'a bu hikâyeye gönül vermiş herkese yani Üvey Anne projesine gönül vermiş herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Sağlıklı, saygı dolu, sevgi dolu günler dilerim.- Ben her yaştan insanın, her oyuncunun birbirinden bir şeyler öğrenebileceğini düşünüyorum. Dolayısı ile büyük küçük demeden insanlar birbirinden ne öğrenebilir ne kazanabilire bakarsak daha doğru ilerleyebileceğimizi ve daha çok kendimizi geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Bu açıdan bence çok şanslıyım çünkü bugüne kadar çok büyük ustalarla çalıştım. Genç arkadaşlarımdan da öğrendiğim çok şey oldu. Herkes birbirine bir şey katacak. Ben bu sette olmaktan çok mutluyum.- Benim babamla aram çok güzeldi hâlâ da güzel. Çocukluğumdan beri hayata güzel bakmayı güzel düşünmeyi, iyiliği, insanlığı, doğru insan olmayı, çalışkan olmayı öğretmiştir. Saygı-sevgi en önem verdiği konulardan biriydi. Ben baba olduktan sonra çocuklarıma ne olursa olsun doğruluktan, iyilikten, insan olmaktan, merhametli insan olmaktan uzak durmamaları gerektiğini öğretti ve öğretmeye devam ediyor. Şimdi düşünüyorum da babam yüzündeki gülümsemeye sebep olan saygı duyduğum değer verdiğim ve her zaman sayacağım seveceğim birisi.Benim kıymetlim, çocuklarımla olan ilişkim de hep bu doğrultuda oldu. İyi insan olmak inanın çok zor değil, hayata güzel bakmaktan güzel düşünmekten merhametli olmaktan, saygılı, sevgi dolu olmaktan geçiyor. Elimden geldiğince babamdan ne gördüysem evlatlarıma göstermeye çalışıyorum.- Çocuklarımla geçirdiğim her an benim için çok kıymetli onların büyümesini izlemek, gelişmesini, onların bir şeylerin de farkında olması ya da onlardan bir şey kapabilmek bana çok keyif veriyor. Dediğim gibi çocuk, dünyanın en güzel şeyi bu hayatta. Allah herkese nasip etsin diyorum. Gerçekten birbirimizle umarım ilerde çok çok güzel bir baba-çocuk ilişkisinin dışında iyi bir arkadaş oluruz. Her anne baba gibi ben de çocuklarımın ömrüm yettiğince yanında olmak istiyorum. Onlar bir evin neşesi ve dediğim gibi ben ne yaparsam yapayım onlar için yapıyorum.- Eğer kız çocuk sahibi iseniz tamamen sığınma, güç, hayatındaki rol modelsiniz. Düşünsenize hata yapmaya meyliniz olamaz, çünkü kız çocuk babayı izler ve işler. Hayatında seçeceği insan için de babasından gördüğü bir kimlik koymak ister. Onun için elimden geldiği kadar düzgün yaşamaya gayret ediyorum. Erkek çocuk ise o da tabi ki babasını ve tabi ki annesini örnek alır, burada anneleri asla es geçmiyorum, anneler herkesin başının tacı. Onlar olmazsa biz hayatta nefes alıp, ayakta duramazdık. Anneler çok kıymetli. Erkek çocukları için de baba rol model... İlk maça beraber gitmeleri, ilk babayla beraber berbere gitmeleri, ilkokula ilk gün babayla beraber gitmek, bunlar çocuklar için ilk zamanlarda çok önemli kareler.