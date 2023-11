10 parmağında 10 marifet

Can Oflaz, yeni albümü 'Yeniden'i 'Bilmem' şarkısıyla müjdeliyor. 1 Aralık'ta Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanacak 'Yeniden' albümü, 3 Kasım'da yayınlanan 'Bilmem' şarkısıyla ön satışa açılıyor. Sözü, bestesi ve düzenlemesi sanatçının kendisine ait olan şarkı, Can Oflaz'ın Bodrum'da hali hazırda sözü ve müziği bitmiş albüm şarkılarının kayıtları esnasında bir anda bir gecede ortaya çıkıyor. İskender Paydaş'ın stüdyosu Pay Recording Studio'da başlayan şarkı yazım, düzenleme ve kayıt süreci İstanbul'da Can Oflaz'ın kendi stüdyosu Dagobah Studios'da tamamlanıyor. Türkiye'nin en önemli yaylı gruplarından İstanbul Strings ile de birçok projede aranjör olarak yer almış olan Can Oflaz, kendi şarkısında ilk defa bir yaylı düzenleme yaptı. Aynı zamanda kuyruklu piyano gibi canlı enstrümanlarla da beslenen şarkının tüm davul partisyonları Can Oflaz tarafından tamamlandı. Farklı bir sentezin ortaya koyulduğu şarkı, sanatçının kariyerinde yazmış olduğu önemli eserlerden biri olarak yer alıyor.'Bilmem' şarkısı, 'Yeniden' albümünde de özel bir yere sahip. Bir aşk ve kendini keşfetme hikayesi olan albümde bu şarkının finali, başka bir şarkının başlangıcı aynı zamanda. Sürecin başından beri albümü bir bütün gibi gören sanatçı, artık hikayenin tamamını dinleyicileri ile paylaşacağı için çok heyecanlı olduğunu dile getiriyor. Nakaratındaki "Yok dönemem geriye, sesimi duyan her yaşımla bir olana dek" sözü aslında Can Oflaz'ın, hayatına artık geçmişiyle yüzleşmeden devam edemeyeceğini, tüm korkularının karşısında durması gerektiğini vurguluyor.İnsan ruhunun büyülü birlikteliğinin dans ettiği o yerden, gölgeler ve ışıkların ardından ruhlarımıza seslenen Nessi Gomes 11 Kasım akşamı Zorlu PSM'de İstanbul ile buluşuyor. Nessi Gomes, uzun zamandır beklenen bu konserinde, sevgi ve barış çağrısı yapacak, içsel dünyamızı şifalandıracak parçalarını müzikseverler ile birlikte seslendirecek. Sanatçı, 2013'ten bu yana yapmış olduğu bu derin kişisel yolculuğundan biriktirdiklerini, sesinin ilginç tınısı ve duygusallığı ile bizlere aktarıyor. İyiliğin frekansına uzanacağımız bu buluşmada, varoluşun içinde özünü arayan, merakla ve heyecanla yeni yollar deneyen, Gökçe Es, Nessi Gomes öncesi bizlere eşlik edecek.PNAU ve Empire of the Sun, milyarlarca kez dinlenen ve listeleri alt üst eden hit şarkılarıyla yirmi yıla yakın bir süredir elektronik müzik sahnesini şekillendiriyor. Şimdi, iki grup ilk kez, 12 Ekim'de yayınlanacak olan 'AEIOU' adlı büyülü bir müzikal eserde bir araya geliyor. Empire Of The Sun'dan Luke Steele'in eşsiz sesini PNAU'nun kendine özgü dans pisti sound'uyla bir araya getiren 'AEIOU', Empire of the Sun'ın yedi yıl sonra yayınladığı ilk yeni müzik ve PNAU'nun 2024'ün başlarında yayınlanacak altıncı stüdyo albümü 'Hyperbolic'i duyurmasıyla birlikte yayınlanıyor.PNAU (Nick Littlemore, Peter Mayes, Sam Littlemore) ve Empire of the Sun (Nick Littlemore, Luke Steele) Nick Littlemore'un birçok sanatsal girişiminden ikisi olarak yıllardır bir arada var olmalarına rağmen daha önce hiç resmi olarak bir araya gelmemişlerdi. Nick Littlemore bu fantastik iş birliğini hayata geçirmek için neden şuanın mükemmel bir zaman olduğunu şöyle açıklıyor: "Bu bizim için rüya gibi bir kayıt. Sesli harflerden oluşan bir şarkı fikri uzun süre önce aklımıza gelmişti ama şimdiye kadar hiç bir araya gelmemişti. Görünen o ki beklediğimize değdi."Empire of the Sun'dan Luke Steele ise şunları ekliyor: "Bu şarkı içimizdeki cennet bahçesinin dünya tarafından bozulmasına izin vermemekle ilgili."PNAU'nun son iki single'ının (Troye Sivan ile birlikte 'You Know What I Need' ve Bebe Rexha ve Ozuna ile birlikte 'Stars') videolarını da hazırlayan MELT Studios'un muhteşem animasyonlarının eşlik ettiği klipte ise Littlemore ve Steele yapay zeka formunda galaksiler arası vahşi bir maceraya atılacak. 'AEIOU', PNAU'nun 2024'ün başlarında yayınlanması planlanan ve merakla beklenen altıncı stüdyo albümü 'Hyperbolic'te yer alacak.Söz ve bestesine imza attığı, hem kendinden hem de farklı yorumculardan dinleyip, çok sevilen Gülden şarkıları, bu kez sahibinin sesinden yayında. 'Arşiv' serisi Gülden şarkılarının yeni nesil versiyonlarının akustik canlı kayıtlarından oluşuyor. 'Vurkaç', 'Unutamam Dedin' ve 'Bitti mi?'in ardından dördüncü haftasında Gülden'in 'Arşiv1'ine eklenen şarkı 'Biri mi Var?'. Gülden'in 'Arşiv 1' ismini verdiği yeni projesinde dördüncü olarak söz ve bestesi Gülden'e, düzenlemesi Evrencan Gündüz'e ait olan 'Biri mi Var?' yayına girdi. İlk kez Gülden'in 2014 yılında yayınladığı 'Sen Yokken Olanlar' albümünde duyduğumuz 'Bitti mi?' bu kez akustik versiyonu ile müzikseverlerle buluştu.