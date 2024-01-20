7/24 şehirde yaşam

Macaristan ve Türkiye arasındaki köklü dostluk ve işbirliği, 1923'te imzalanan dostluk antlaşmasının 100. yılını anmak üzere düzenlenen özel bir konser ve sergi ile başlıyor. 'Yüzyıllık Dostluk ve İşbirliği' temasıyla düzenlenen 2024 Macar-Türk Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında, Macaristan'ın en ünlü orkestralarından Pannon Filarmoni yarın AKM'de, Macar Kültür Günü olarak kutlanan 22 Ocak'ta da CSO Ada Ankara'da konser verecek. Pannon Filarmoni, dünyaca ünlü Macar besteciler Zoltán Kodály ve Béla Bartók'un eserlerini seslendirecek. Ayrıca, "Türk Kodály-Bartók" olarak bilinen Ahmet Adnan Saygun'un 5 No'lu Senfonisi de unutulmaz bir performansla sunulacak. Konserde Atala Schöck mezzo-soprano ve Levente Molnár bariton olarak sahne alırken orkestrayı şef Gergely Kesselyák yönetiyor.Azerbaycanlı besteci Üzeyir Hacıbeyli tarafından 1913'te bestelenen romantik komedi 'Arşın Mal Alan' opereti, sahnelenişinin 111. Yılında geçtiğimiz hafta Ankaralı sanatseverlerle buluştu. Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen eser, sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı. Azeri rejisör Hafız Guliyev'in yönetiminde sahnelenen eser genç bir tüccar olan Esger'in kurnaz arkadaşı Süleyman'ın yardımıyla, girdiği bir evde Soltanbey'in kızı Gülçöhre'yi görüp aşık oluşunun hikayesini anlatıyor. Esger rolünü seslendiren tenor Şenol Talınlı başrolü eşi Esin Talınlı ile paylaşıyor. Biletleri kısa sürede tükenen eser 24 ve 29 Ocak'ta Opera Sahnesi'nde...Ulusal çok sesli müziğimizin değerlerinden Cumhuriyet Dönemi bestecilerimize mercek tutan ve kendilerine saygı niteliği taşıyan konser serisi devam ediyor. İlki Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleşen 'Ulusal Müziğimiz' başlıklı konser serisinde Ahmed Adnan Saygun ve Necil Kazım Akses eserleri icra edildi. İki değerli bestekarın eserleri piyanist Fügen Yiğitgil eşliğinde solistler soprano Esra Abacıoğlu Akcan ve bas Zafer Erdaş tarafından seslendirildi. Konser 27 Ocak'ta yeniden Süreyya Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.Ulusal çok sesli müziğimizin değerlerinden Cumhuriyet Dönemi bestecilerimize mercek tutan ve kendilerine saygı niteliği taşıyan konser serisi devam ediyor. İlki Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleşen 'Ulusal Müziğimiz' başlıklı konser serisinde Ahmed Adnan Saygun ve Necil Kazım Akses eserleri icra edildi. İki değerli bestekarın eserleri piyanist Fügen Yiğitgil eşliğinde solistler soprano Esra Abacıoğlu Akcan ve bas Zafer Erdaş tarafından seslendirildi. Konser 27 Ocak'ta yeniden Süreyya Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, küratörlüğünü Çiğdem Kafescioğlu, Mehmet Kentel ve Baha Tanman'ın üstlendiği; panoramik resim ve fotoğraflar üzerinden, İstanbul'un temsil tarihini yeni perspektiflerle değerlendirmeyi amaçlayan Tam Yerinden: İstanbul'a Panoramik Bakışın Tarihi sergisi kapsamında iki etkinlik düzenliyor. 23 Ocak'ta rehberli bir sergi turu, 24 Ocak'ta ise serginin arka planını konu alan bir panel sanatseverlerle buluşacak.2015 yılında Zagreb'de ilk müzenin açılmasının ardından 4 yıl içinde Berlin, New York, Atina gibi 31 farklı Dünya şehrinde müze deneyiminden fazlasını sunmaya devam eden Museum of Illusions - İllüzyon Müzesi İstanbul'da kapılarını 2019 yılında açmıştı. İstiklal Caddesi Narmanlı Han'da bulunan müze bu süre içinde yaklaşık 2 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Turistlerin ve tatil döneminde özellikle öğrencilerin uğrak yeri olan müze Vortex Tüneli, Ames Odası, Sonsuzluk Odası gibi birbirinden ilgi çekici konsept ve deneyim alanlarıyla dikkat çekiyor. Eğlenceli ve öğretici konseptinin yanı sıra diğer müzelere göre daha uygun giriş fiyatlarıyla öne çıkan müze sosyal medya kullanıcıları için de oldukça cazip bir imkan sunuyor. Müze 31 Ocak'a kadar öğretmenlere yüzde 40 indirimli