11 maddelik liste! Patrondan gelen mektup şoka uğrattı

11 MADDELİK LİSTE

Mektupta yer olan listedeki maddeler ve kurallar şöyle:

Hayat adil değil, buna alış. Dünya senin özgüvenini umursamayacak. Liseden mezun olduktan hemen sonra yılda 60 bin dolar kazanamayacaksın. Altında arabayla bir başkan vekili olmayacaksın. Öğretmenin zorlu olduğu düşünüyorsan, patronunla tanışana kadar bekle.Burger çevirmek haysiteyinizin altında değil. Eğer işleri batırırsanız, bu ebeveynlerinizin suçu değildir. Bu nedenle kendi hatalarınız için ailenize sızlanmayın. Sen doğmadan önce, annen baban bu kadar sıkıcı değildi. Bu hale faturaları ödeyip, senin kıyafetlerini temizlerken ve okulda ne kadar cool olduğunu dinlerken geldiler. Yani, yağmur ormanlarının önemine dikkat çekmeye çalışmadan önce, odanızdaki dolabı boşaltmayı deneyin. Okulunuz kazanan ve kaybedenleri eşitlemiş olabilir, ancak hayat hiç de öyle değil. Bazı okullarda başarısızlıklar kaldırılır ve doğru cevabı almaya çalışır. Gerçek hayattaki hiçbir şey böyle değil. Hayat sömestrla bölünmüş değil. Yaz ayların yok ve çalışma arkadaşların sana kendini bulmanda yardımcı olmayacak Televizyon gerçek hayat değildir. Gerçek hayatta insanlar aceleyle ellerinde kahveyle işlerine giderler. İneklere karşı iyi davran. Büyük ihtimalle onlardan biriyle çalışacaksın.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Kısa sürede sosyal medyada ortalığı karıştıran liste, kullanıcıların hışımına uğradı. Pek çok kullanıcı genç kızın ilk iş deneyiminin böyle bir yerde olmasından dolayı rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Bazı aileler ise "Umarım benim çocuğum böyle bir yerde işe başlamaz" diyerek endişelerini dile getirdi.