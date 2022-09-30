ABD Başkanı Biden yine yolunu şaşırdı! Sosyal medyada hedef oldu





BİDEN'A DÜN DE EŞİ YOL GÖSTERMİŞTİ

Sağlık durumunun Başkan olmaya devam etmek için yeterli olmadığı iddia edilerek eleştirilen 79 yaşındaki Biden'a daha öncede aynı şekilde yorumlar yöneltilmişti. Biden, Çarşamba günü, eşi First Lady Jill Biden ile katıldığı Engelliler Onur Ayı için düzenlenen bir törende yaptığı konuşma sonrasında da benzer hareketlerde bulunmuştu. Kürsüden inerken yolunu şaşırdığı kaydedilen Biden'a eşi Jill Biden'ın seslendiği ve "Buradan aşağı gideceksin" diye yolu göstermeye çalıştığı kaydedilmişti.

ABD Başkanı Biden kürsüde yolunu şaşırdı | Video

ÖLEN SENATÖRE SESLENDİ

Biden, dün Beyaz Saray'da açlık, beslenme ve sağlık konulu konferansın açılış konuşmasında ise yeni bir gafa imza atmıştı. Biden, konuşmasında geçtiğimiz ağustos ayında hayatını kaybeden Indiana Kongre Üyesi Jackie Walorski'ye seslenerek, "Jackie, burada mısın? Jackie nerede? Burada olacaktı" ifadelerini kullanmıştı.



GEÇTİĞİMİZ HAFTADA KÜRSÜDE BENZER HAREKETLER SERGİLEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan Biden, AIDS, Tüberküloz ve sıtmayla mücadele için bağış toplamak amacıyla gerçekleştirilen Küresel Fon Konferansına katıldığı sırada da benzer hareketler sergilemişti. Kürsüden inerken yolunu kaybetmiş gibi görüntülenen Biden için sosyal medya kullanıcıları, Biden'ın "kaybolmuş gibi göründüğü" yorumlarını yapmıştı.